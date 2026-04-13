Justin Bieber , 32, Popstar, der lange nicht auf einer Bühne zu sehen war, hat bei seinem Comeback live im Internet gesurft. Während seiner Bühnenshow beim Coachella-Festival in Kalifornien zeigte er verschiedene Stationen seiner Karriere – und zwar per Laptop und Youtube-Clips. Dabei tauchte auf den Leinwänden auch ein RTL-Hessen-Video aus seinen frühen Jahren auf, in dem Bieber gegen eine Glasscheibe läuft, wie RTL auf seinem eigenen Instagram-Account postete . Zwischen seinen Songs spielte der Sänger frühere Musikvideos und alte Internetclips ein. Der Auftritt dauerte 90 Minuten. Die Reaktionen auf die minimalistische Show fielen gemischt aus. Kritiker spotteten über die langen Youtube-Passagen und den Einsatz des Laptops. Katy Perry, 41, Sängerin, etwa sagte in einem Instagram-Video scherzhaft: Gut, dass er die werbefreie Premiumversion habe. Andere lobten gerade den intimen, ungewöhnlich persönlichen Ansatz.

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Britney Spears, 44, Sängerin, hat sich freiwillig in eine Entzugsklinik begeben. Das bestätigte eine Sprecherin von ihr gegenüber dem People-Magazin. Anfang März war die Musikerin wegen des Verdachts auf Fahren unter Einfluss von Drogen und Alkohol kurzzeitig festgenommen worden. Eine Sprecherin bezeichnete das damals als „bedauerlichen Vorfall“. In einer Erklärung hieß es da: „Britney wird die richtigen Schritte einleiten und sich an das Gesetz halten. Hoffentlich ist dies der erste Schritt zu den längst überfälligen Veränderungen in ihrem Leben.“ Sie erhalte hoffentlich die nötige Hilfe und Unterstützung. „Ihre Angehörigen werden einen längst überfälligen Plan entwickeln, um ihr zum Erfolg und Wohlbefinden zu verhelfen.“ Per Eilantrag hatten ihre Eltern 2008 Britney Spears entmündigen lassen. Bis zum Sommer 2021 war ihr Vater ihr gesetzlicher Vormund, der gemeinsam mit einem Anwalt das Vermögen der Multimillionärin verwaltete und sie in vielen privaten Bereichen kontrollierte.

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Ricarda Lang, 32, Grünen-Politikerin, ist stolz auf ihr Durchhaltevermögen. In Hannover ist sie am Sonntag einen Halbmarathon gelaufen, nach eigenen Angaben den ersten ihres Lebens. „Wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich mal einen Halbmarathon laufe, hätte ich ihm ins Gesicht gelacht oder ihn direkt für verrückt erklärt“, schrieb die Politikerin auf ihrem Instagram-Account. Lange Zeit sei Sport für sie vor allem mit Angst und Selbstzweifeln verbunden gewesen. Sie sei jetzt stolz auf das, was sie im vergangenen Jahr geleistet habe: „An Disziplin, an Willensstärke, an Durchhaltevermögen, an Weitermachen, wenn ich mal gar keine Lust habe, aber auch an Freude an der Bewegung und daran, meinem eigenen Körper immer mehr zu vertrauen.“ Nach der Strecke von rund 21 Kilometern hatte Lang noch ausreichend Energie für eine Umfrage unter den anderen Läuferinnen und Läufern.

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Günther Jauch, 69, Fernsehmoderator, wird von fast allen Deutschen auf der Straße erkannt – außer von Klosterbewohnern oder Jugendlichen. Früher hätten ihm manchmal „ganz, ganz alte Menschen“ gesagt, sie hätten keinen Fernseher und ihn daher nicht erkannt, sagte Jauch im Buch „Der Preis der Prominenz“ von Autorin Vera Hill. „Dann waren es auch sehr oft Nonnen oder Mönche, die Unterhaltungssendungen und RTL schon gar nicht gucken“, sagte der langjährige Moderator der Quizsendung „Wer wird Millionär?“ weiter. „Das war auch interessant.“ Heute dagegen „wimmelt es von 20-Jährigen, die mit mir gar nichts anfangen können oder die Sendung vielleicht nur noch aus der Zeit kennen, als sie sie mit ihren Eltern oder mit der Oma gesehen haben.“