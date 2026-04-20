Justin Bieber , 32, Sänger, hat beim Coachella-Musikfestival einen Fan glücklich gemacht. Für sein Lied „One Less Lonely Girl“ holte er in der Colorado-Wüste seine Kollegin Billie Eilish , 24, zu sich auf die Bühne, wie unter anderem das Magazin Variety berichtet . Von Eilish ist bekannt, dass sie Bieber bereits als junges Mädchen sehr bewunderte. Während Bieber für sie sang– sein Konzertschwerpunkt lag eher auf älteren Songs aus der Youtube-Anfangszeit seiner Karriere – schlug sich Eilish die Hand vor den Mund und sank überwältigt vor ihm auf die Knie. Am Ende des Liedes umarmten sich beide Musiker mehrfach. Später sang Bieber mit der Sängerin SZA und mit Rapper Big Sean.

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Christian Lindner, 47, ehemaliger FDP-Chef und Ex-Bundesfinanzminister, hat seine Prioritäten verändert. „Mit Kind kommt Familie zuerst“, sagte er in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Lindner und seine Frau, die Journalistin und Unternehmerin Franca Lehfeldt, 36, sind seit April 2025 Eltern einer gemeinsamen Tochter. „Wer behauptet, Baby plus Business sei problemlos vereinbar, macht den Leuten ein X für ein U vor“, so meinte Lindner. Im Jahr 2022 hatte er in einem anderen Interview noch gemeint, im Falle, dass er mal „mit der Care-Arbeit“ dran sei, Bücher schreiben, promovieren, imkern oder jagen zu wollen, was auf eine größere Resonanz stieß. Mittlerweile, so sagte Lindner jetzt, wisse er, „dass Care-Arbeit und Freizeitaktivitäten nicht dasselbe seien“. Dass ein Alltag mit Kind „stressfrei ist“, so erklärte der ehemalige Politiker, der nun in der Autobranche arbeitet, sei „falsch“.

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Heino, 87, Sänger und Volksmusik-Pfleger, geht juristisch gegen Wahlwerbung vor. Beim Landgericht Neuruppin hatte er per Eilantrag eine einstweilige Verfügung beantragt, sagte Heinos Manager Helmut Werner der Deutschen Presseagentur. Dies erfolgte, weil ein AfD-Kandidat in Brandenburg mit Heino geworben hatte und der Aufforderung von Heinos Rechtsanwalt, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, zunächst nicht nachgekommen war. Der Sänger bezeichnete die Verwendung seiner Person als „Unverschämtheit“ und verlangte 250 000 Euro Schmerzensgeld. Der AfD-Kandidat für die Landratswahl unterlag am Sonntag der amtierenden CDU-Kandidatin. Heinos Manager erklärte, der Sänger habe sich bereits mehrfach gegen die in Teilen rechtsextreme Partei ausgesprochen, es sei inakzeptabel, von ihr vor den Karren gespannt zu werden.

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Marko Arnautović, 37, ehemaliger Bundesliga-Stürmer, hatte während der Pandemie in China keine gute Zeit. Im Podcast von Servus TV berichtete der österreichische Rekordspieler, der von 2019 bis 2021 beim chinesischen Shanghai Port F.C. unter Vertrag war, er habe unter Quarantänemaßnahmen und der Trennung von seiner Familie gelitten. Als schließlich das Angebot des FC Bologna kam, habe er sofort eingewilligt: „Irgendwann habe ich gesagt: Ist es das wert für das Geld und dass ich mein Leben so wegschmeiße und dass ich nicht mit meiner Familie sein kann?“ Er habe daher zu seiner Frau gesagt, dass er zurückkomme. „Nein, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.“