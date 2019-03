26. März 2019, 18:27 Uhr Jussie Smollett Anklage fallen gelassen

Smollett, dem vorgeworfen wurde, einen Angriff gegen ihn fingiert zu haben, wurde nun in allen 16 Punkten entlastet.

Die Anklage gegen US-Schauspieler Jussie Smollett wegen Falschaussage ist fallen gelassen worden. In einer Erklärung machte die Staatsanwaltschaft keine genauen Angaben zum Grund für die Aufgabe der Anklage. Smollett war in 16 Punkten angeklagt worden. Er soll fälschlich behauptet haben, am 29. Januar in Chicago von zwei Männern angegriffen und rassistisch und homophob beleidigt worden zu sein. Polizei und Staatsanwaltschaft warfen dem schwarzen und schwulen Smollett vor, er habe den Überfall erfunden, weil er mit der Bezahlung für seine Rolle in der Serie "Empire" unglücklich gewesen sei und seine Karriere habe vorantreiben wollen.