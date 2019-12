Drei Tage nach einem überraschenden Fund in Recklinghausen sind weitere Details bekannt geworden. Die Polizei hatte am Freitag bei einer Wohnungsdurchsuchung nicht nur Datenträger mit kinderpronografischem Material gefunden. In der Wohnung des 44-jährigen Verdächtigen stießen die Beamten auf einen 15-Jährigen, der sich in einem Schrank versteckt hielt. Der Junge war im Juni 2017 aus einer Jugendwohngruppe in der Nachbarstadt Oer-Erkenschwick verschwunden und gilt seitdem als vermisst.

Am Montag teilte die Staatsanwaltschaft Bochum mit, dass der verhaftete Mann bereits im Jahr 2018 wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt worden war. Er habe damals eine Freiheitsstrafe auf Bewährung erhalten, sagte Oberstaatsanwalt Christian Kuhnert. Unklar blieb zunächst, ob der Junge sich bereits zum Zeitpunkt der Verhandlung und des Urteilsspruchs in der Wohnung des Verdächtigen befand.

Auch die Frage, wann der 15-Jährige wieder zurück zu seiner Mutter kann, bleibt bislang unbeantwortet. "Die Entscheidung, was mit dem Jungen passiert, wird eine ärztliche sein und keine polizeiliche", sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Der 15-Jährige, der ursprünglich aus einer Wohngruppe im benachbarten Oer-Erkenschwick verschwunden war, wurde zunächst in Gewahrsam genommen, befragt und dann in eine Klinik gebracht. Mit der Mutter des Jugendlichen ist die Polizei in Kontakt.

Gegen den Verdächtigen wurde Haftbefehl wegen einer schwerwiegenden Sexualstraftat erlassen.