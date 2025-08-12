Es ist heiß in Deutschland, Hitzewarnung in Bayern, Hitzewarnung in Bremen, und als wäre das alles nicht genug, wurde vielen Menschen am Montagnachmittag auch noch ganz warm ums Herz. Auf den Mobiltelefonen schlug eine Nachricht ein, die völlig unverhofft nicht von Trump und Putin handelte oder von Merz und Gaza. Die Nachricht lautete: „Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar.“
Klöckner und PilawaDas Herzblatt aus Guldental
Warum wird einem angesichts der neuen Liebe von Julia Klöckner und Jörg Pilawa denn gar so warm ums Herz? Vielleicht, weil sie in der Pfälzer Provinz ihren Anfang nahm? Eine Annäherung an Deutschlands neues Promi-Paar.
Von Roman Deininger
