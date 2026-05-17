Julia Klöckner, 53, Bundestagspräsidentin, wäre ohne die Grillfeste der Jungen Union in ihrer rheinland-pfälzischen Heimat nicht in der Politik gelandet. „Ich muss es erst mal so banal sagen, aber es wurde dann unterfüttert“, sagte sie auf einer Bühne beim 104. Deutschen Katholikentag in Würzburg. „Es ist das Thema Gemeinschaft. Trifft man auf Gleichgesinnte, hat man etwas, was man teilt, wofür man kämpft. Und dann auch beieinandersitzt“, erzählte Klöckner. Schließlich habe sie Politikwissenschaft studiert, Theologie und Pädagogik.