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LeuteGrillen, chillen und dann ab in die Politik

Lesezeit: 2 Min.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) beim Deutschen Katholikentag.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) beim Deutschen Katholikentag. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Julia Klöckner denkt gerne an die Würstchen der Jungen Union zurück, Bushido muss unters Messer, und der Ultraläufer Arda Saatçi freut sich auf einen Berliner Döner.

Julia Klöckner, 53, Bundestagspräsidentin, wäre ohne die Grillfeste der Jungen Union in ihrer rheinland-pfälzischen Heimat nicht in der Politik gelandet. „Ich muss es erst mal so banal sagen, aber es wurde dann unterfüttert“, sagte sie auf einer Bühne beim 104. Deutschen Katholikentag in Würzburg. „Es ist das Thema Gemeinschaft. Trifft man auf Gleichgesinnte, hat man etwas, was man teilt, wofür man kämpft. Und dann auch beieinandersitzt“, erzählte Klöckner. Schließlich habe sie Politikwissenschaft studiert, Theologie und Pädagogik.

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