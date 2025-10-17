Am Samstag wird das „Jugendwort des Jahres“ bekanntgegeben. Wahrscheinlich wird es genauso schnell wieder aus dem Sprachschatz verschwunden sein wie die meisten seiner Vorgänger. Warum erfinden Jugendliche eigentlich permanent neue Ausdrücke?

Ein Engländer erforscht die deutsche Jugendsprache: Louis Cotgrove aus London hat zum Thema sogar promoviert, an der Universität Nottingham. Was durchaus Sinn ergibt: Deutsche Jugendsprache ist gespickt mit englischen Ausdrücken. „Eigentlich hätte ich als Schüler am liebsten Tamil gelernt“, erzählt Cotgrove, heute Jugendsprech-Spezialist am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. „Meine Schule war sehr multikulturell. Aber Tamil wurde als Wahlfach leider nicht angeboten. Da habe ich halt Deutsch genommen.“