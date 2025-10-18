„Das crazy“ ist zum Jugendwort des Jahres gewählt worden. Das teilte der Langenscheidt-Verlag am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse mit. Als „Allzweckwaffe der Sprachlosigkeit“ und als Alternative zu einem „okay“ werde „Das crazy“ immer dann eingesetzt, wenn keine passendere Antwort einfällt, man nicht ausführlicher antworten oder einfach nur höflich bleiben wolle.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen das Verb „goonen“ und der Ausdruck „checkst du“. „Goonen“ ist ein Slangwort für Selbstbefriedigung, „checkst du“ eine Variante von „Verstehst du?“.

Seit dem Start der Kampagne Ende Mai wurden knapp zwei Millionen Stimmen online bei der anonymen Wahl abgegeben. Dabei wurden nur Vorschläge und Stimmen der Altersgruppe der 11- bis 20-Jährigen berücksichtigt.

Seit 2008 veröffentlicht der Langenscheidt-Verlag das Jugendwort des Jahres. Der Sieger des vergangenen Jahres war das Wort „Aura“, das eine besondere Ausstrahlung und das Charisma einer Person bezeichnet.