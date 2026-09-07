Ein 15-Jähriger verübt einen Brandanschlag auf ein Café, das er nie zuvor gesehen hat. Er wurde dafür online „rekrutiert“. Ein perfides Geschäftsmodell, das Minderjährige ausnutzt. Auf welche Warnsignale Eltern achten sollten.

„Violence as a Service“ ist ein System mit mehreren Stufen. Ganz oben stehen die Auftraggeber, die meist im Hintergrund bleiben, unten die unerfahrenen Rekruten.

Angefangen hat alles mit einer Chatnachricht. A., 15 Jahre alt, und ein Kumpel hängen am Hafen ab, in einer Stadt irgendwo in den Niederlanden, und rauchen einen Joint. Bis hierhin kein ungewöhnlicher Nachmittag für die beiden. Dann öffnet A. Snapchat auf dem Handy. Auf der Plattform hat jemand einen fremden Account mit ihm geteilt. Einen, der einen Job ausgeschrieben hat. Im weitesten Sinne.