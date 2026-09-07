Zum Hauptinhalt springen

„Gewalt als Dienstleistung“Erst als er im Auto sitzt, erfährt er, dass er eine Bombe werfen soll

Lesezeit: 6 Min.

„Violence as a Service“ ist ein System mit mehreren Stufen. Ganz oben stehen die Auftraggeber, die meist im Hintergrund bleiben, unten die unerfahrenen Rekruten.
„Violence as a Service“ ist ein System mit mehreren Stufen. Ganz oben stehen die Auftraggeber, die meist im Hintergrund bleiben, unten die unerfahrenen Rekruten.
Collage: Levin Gruber/ Bilder: Imago

Ein 15-Jähriger verübt einen Brandanschlag auf ein Café, das er nie zuvor gesehen hat. Er wurde dafür online „rekrutiert“. Ein perfides Geschäftsmodell, das Minderjährige ausnutzt. Auf welche Warnsignale Eltern achten sollten.

Von Joshua Beer

SZ bei Google bevorzugen

Angefangen hat alles mit einer Chatnachricht. A., 15 Jahre alt, und ein Kumpel hängen am Hafen ab, in einer Stadt irgendwo in den Niederlanden, und rauchen einen Joint. Bis hierhin kein ungewöhnlicher Nachmittag für die beiden. Dann öffnet A. Snapchat auf dem Handy. Auf der Plattform hat jemand einen fremden Account mit ihm geteilt. Einen, der einen Job ausgeschrieben hat. Im weitesten Sinne.

Zur SZ-Startseite

Jugendliche Sadistenszene
:„Ich kann entscheiden, wer lebt und wer stirbt“

Für ein bisschen Ruhm unter Sadisten planen sie Amokläufe, töten Menschen oder treiben andere in den Suizid. Wie ein deutscher Jugendlicher in die Extremistenszene „COM“ abgedriftet ist und warum ihn keiner gestoppt hat.

SZ PlusVon Lina Verschwele

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite