Der Ruf: Kinderklau-Behörde. Die Fälle: so viele wie noch nie. Anke Siebert arbeitet seit 23 Jahren beim Jugendamt in Frankfurt und erzählt von einem Job, der sie manchmal an ihre Grenzen bringt.

Interview von Marcel Laskus

62 300 Kinder und Jugendliche wurden im Jahr 2022 vernachlässigt oder waren Gewalt ausgesetzt, so meldete es das Statistische Bundesamt im August. Noch nie wurden den Jugendämtern so viele Fälle gemeldet, was diese auch damit begründen, dass die Sensibilität zugenommen habe. Anke Siebert, 55, arbeitet seit 23 Jahren beim Jugendamt in Frankfurt am Main. Um von einer Gefährdung zu erfahren, braucht sie Hinweise. Diese erhält sie von Schulen und Kindergärten, von Eltern, die sich überfordert fühlen - manchmal aber auch von den Jugendlichen und Kindern selbst. Hier erzählt Anke Siebert von ihrem Arbeitsalltag.