(SZ) Soeben hat ein Mann in Herdecke im Ruhrgebiet der Feuerwehr gemeldet, es liege ein umgestürzter Baum „vor Jürgen Klopps Haus“. Normalerweise würde man in einem solchen Fall doch sagen: Liebe Feuerwehr, Obacht, da liegt ein Baum vor dem Haus Nummer soundso in der XY-Straße. Hier nun aber hatte sich der Anrufer daran erinnert, dass in dem Haus, vor dem dieser Baum lag, früher der Fußballtrainer Jürgen Klopp gewohnt hat. Das ist zwar ewig her, Klopp ist längst weitergezogen, nach Liverpool, Leipzig und in den Rest der weiten Welt. Aber wenn hyperbeliebte, hochpopuläre und sagenumwobene Menschen wie Klopp (genannt: Kloppo) einmal in einem Haus gewohnt und es geweiht haben durch den langjährigen Aufenthalt darin, bleibt das Haus in den Gedanken der Menschen für alle Zeiten das Haus von Jürgen Klopp. Mit dieser Popularität muss das Haus umgehen – im aktuellen Fall kommt es aus den Schlagzeilen gar nicht mehr raus. Was ist der berühmte in China umgefallene Sack Reis schon gegen den umgefallenen Baum vor Kloppos alter Hütte? „Tagesschau“: „Kuriose Feuerwehrmeldung: Baum vor Jürgen Klopps Haus umgestürzt“. Radio Ennepe Ruhr: „Baum stürzt vor ehemaligem Klopp-Haus um.“ Feuerwehr-Magazin: „Feuerwehr vor Klopps früherem Haus.“

Wen interessieren eigentlich die neuen Bewohner? Niemanden. Denn Klopps Haus ist verwandt mit der Birma-Katze von Karl Lagerfeld, die – obwohl der Modeschöpfer längst tot ist – für alle Zeiten Lagerfelds Katze sein muss. Der Palast der Republik in Berlin ist im kollektiven Gedächtnis eine Symbiose eingegangen mit dem dort seinerzeit waltenden DDR-Staatschef Erich Honecker. Wegen der darin angebrachten zahlreichen Leuchten wird das Gebäude, obwohl längst abgerissen, für immer „Erichs Lampenladen“ bleiben. Ein Spottname. Da hat es das Anwesen in Herdecke besser getroffen: Klopps Haus gewesen zu sein, ist für ein Bauwerk der größtmögliche Ritterschlag. Klopps Haus: Das klingt nach absoluter Stabilität. Erstaunlich, welche Eigendynamik Begriffspaare entwickeln. Lagerfelds Katze: Wer würde einem so genannten Tier nicht zutrauen, sich besonders stilvoll kleiden zu können?

Ob der Baum vor Klopps Haus wohl noch stünde, wenn Klopp dort noch wohnte? Wahrscheinlich, dem Mann ist alles zuzutrauen. Vor dem Erfolgsmenschen und Neu-Bundestrainer warfen sich zuletzt sogar die Niedermacher der Bild in den Staub und dichteten: „Ab jetzt schlägt unser Fußball-Herz Klopp, Klopp, Klopp!“ Dazu passt das, was der Kölner Stadt-Anzeiger gerade über das Schicksal des umgestürzten Baumes berichtet: Die Einsatzkräfte zogen ihn „mit einer Seilwinde von der Fahrbahn und zerkleinerten ihn mit einer Motorkettensäge“. Mit diesem Schnittgut wird sich im Winter die Kloppomanie gut anheizen lassen. Und so kommt, wie üblich in Jürgen Klopps Karriere, mal wieder eins zum anderen.