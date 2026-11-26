Judi Dench , 91, ehemalige Chefin von James Bond , hält Robert Pattinson für eine hervorragende Wahl für die Rolle des Geheimagenten 007. Sie könne es kaum erwarten, ihn zu sehen, sagte die Schauspielerin im britischen Frühstücksfernsehen . Einschränkend fügte sie hinzu: „Ich kann jetzt nicht mehr richtig sehen, ich sehe nur noch verschwommen. Aber er sieht für mich toll aus.“ Dench leidet an einer Makuladegeneration. Von 1995 bis 2012 spielte sie die MI-6-Chefin M und hatte es dabei mit den James-Bond-Darstellern Pierce Brosnan und Daniel Craig zu tun.

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Bono, 66, Musiker, hat ein Duett mit einer Partnerin aus dem Jenseits gesungen. In der Halbzeitpause des Spiels zwischen den Los Angeles Rams und den Green Bay Packers in der US-Footballliga NFL trat der Ire mit seiner Rockband U2 auf. Dabei wurden Bilder der im August gestorbenen Country-Ikone Dolly Parton auf wallende Vorhänge projiziert, wie auf einem Netflix-Video auf der Plattform X zu sehen ist. Dazu erklang das Duett „Torn“. Bono sang seine Stimme live, während die von Dolly Parton vom Band kam. Sie hatte ihren Part im Juni aufgenommen, es war ihre letzte Gesangsaufnahme.

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Angelina Jolie, 51, und Brad Pitt, 62, ehemaliges Hollywood-Traum- und Geschäftspaar, haben einen nicht enden wollenden Zwist beendet. Zehn Jahre nach ihrer Trennung legten die beiden Schauspielstars ihren Rechtsstreit um das Weingut Château Miraval an der Côte d’Azur bei. Im „besten Interesse unserer Familie“ hätten sie sich außergerichtlich geeinigt, teilten die Ex-Eheleute über ihr Sprecherteam mit. Weitere Angaben zu der Übereinkunft werde es nicht geben. „Brangelina“ galt über viele Jahre als das Glamour-Paar Hollywoods schlechthin. Die Eltern von drei leiblichen Kindern und drei Adoptivkindern hatten sich am Set des Films „Mr. und Mrs. Smith“ (2005) kennengelernt und sich 2014 auf besagtem Weingut das Jawort gegeben. 2016 reichte Jolie wegen angeblicher Handgreiflichkeiten Pitts die Scheidung ein, die wegen Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen erst acht Jahre später rechtskräftig wurde. Der Zank um das Weingut aber lief weiter, unter anderem ging es um den Weiterverkauf von Anteilen. Die mittlerweile erwachsenen Kinder sind, soweit öffentlich bekannt, auf Distanz zu ihrem Vater gegangen. Vier von ihnen haben offiziell „Pitt“ aus ihrem Nachnamen streichen lassen.

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Jennifer Lopez, 57, Schauspielerin und Sängerin, hat ihre Karriere auf einer Wiederholungsschleife aufgebaut. Als Kind habe sie immer an Thanksgiving den Film „West Side Story“ angeschaut, sagte sie laut einem People-Bericht bei einem Auftritt in New York. Sie sei vier oder fünf Jahre alt gewesen, als sie die Musical-Verfilmung aus dem Jahr 1961 zum ersten Mal gesehen habe. „Jedes Jahr haben wir darauf gewartet, dass ‚West Side Story‘ im Fernsehen lief“, sagte sie. Der Film habe sie dazu inspiriert, „das zu tun, was ich schon immer tun wollte: singen, tanzen und schauspielern“. Als sie ihre Karriere gestartet habe, seien Musicals aber out gewesen. „Wenn man Schauspieler war, galt man nicht als ernst zu nehmender Sänger. Wenn man Sänger war, galt man nicht als ernst zu nehmender Schauspieler.“ Sie habe sich dennoch nicht von ihrer Idee abbringen lassen.

Ben Stiller (links) und Owen Wilson bei der Premiere ihres gemeinsamen Films „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ in New York. Foto: Evan Agostini/AP

Ben Stiller, 60, Regisseur und Schauspieler, hat bei einem Casting seines Kollegen Owen Wilson, 58, Gnade walten lassen. In der „Drew Barrymore Show“ erzählte Stiller, wie er als Regisseur in den 1990er-Jahren Schauspieler für seinen Film „Cable Guy – Die Nervensäge“ gesucht habe. „Owen kam herein und lieferte, glaube ich, eines der schlechtesten Vorsprechen ab, die ich je gesehen habe.“ Er habe total hölzern gewirkt, „aber irgendetwas an ihm war wirklich witzig“. Weil er selbst ebenfalls „furchtbar“ im Vorsprechen sei, habe er Wilson dennoch eine kleine Rolle gegeben. „Bei den Dreharbeiten hatte ich so viel Spaß mit ihm, und wir wurden Freunde.“