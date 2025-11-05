Nun hat er es getan. Seine ehemalige Majestät hat getan, was niemand wollte, am wenigsten seine Familie. Spaniens einstiger König Juan Carlos I. hat seine Memoiren veröffentlicht, ¡dios mío!
SpanienEx-König zwischen Selbstlob und Selbstmitleid
Lesezeit: 4 Min.
Diktator Franco habe „Beachtliches“ geleistet, Schwiegertochter Letizia die Familie gespalten, und die Demokratie sei allein sein Verdienst: Die Memoiren von Juan Carlos I. tragen den Titel „Versöhnung“, aber daraus wird wohl eher nichts.
Von Patrick Illinger, Madrid
SZ-Serie „Monarchien in der Krise“:Die letzte Hoffnung für Spaniens Krone
Der Opa dankte wegen zu vieler Skandale ab, der Vater, Felipe VI., gilt als unnahbarer Saubermann. Um das Ansehen der Monarchie in Spanien zu retten, bleibt nur noch Infantin Leonor.
