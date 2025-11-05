Zum Hauptinhalt springen

SpanienEx-König zwischen Selbstlob und Selbstmitleid

Lesezeit: 4 Min.

Juan Carlos, hier auf einem Bild aus dem Jahr 2018, hat 2014 den Thron an seinen Sohn Felipe übergeben. Seit fünf Jahren lebt er im Exil in Abu Dhabi.
Juan Carlos, hier auf einem Bild aus dem Jahr 2018, hat 2014 den Thron an seinen Sohn Felipe übergeben. Seit fünf Jahren lebt er im Exil in Abu Dhabi. (Foto: Jaime Reina/AFP)

Diktator Franco habe „Beachtliches“ geleistet, Schwiegertochter Letizia die Familie gespalten, und die Demokratie sei allein sein Verdienst: Die Memoiren von Juan Carlos I. tragen den Titel „Versöhnung“, aber daraus wird wohl eher nichts.

Von Patrick Illinger, Madrid

Nun hat er es getan. Seine ehemalige Majestät hat getan, was niemand wollte, am wenigsten seine Familie. Spaniens einstiger König Juan Carlos I. hat seine Memoiren veröffentlicht, ¡dios mío!

SZ-Serie „Monarchien in der Krise“
:Die letzte Hoffnung für Spaniens Krone

Der Opa dankte wegen zu vieler Skandale ab, der Vater, Felipe VI., gilt als unnahbarer Saubermann. Um das Ansehen der Monarchie in Spanien zu retten, bleibt nur noch Infantin Leonor.

SZ PlusVon Karin Janker

