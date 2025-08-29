Miriam A. sitzt seit fünf Jahren in Haft, weil sie aus Liebe zu ihrer Freundin Josephine R. gestand, diese misshandelt zu haben.

Seit fünf Jahren sitzt Miriam A. in Haft, obwohl Josephine R., die Frau, die ihr Missbrauch vorwarf, längst als Lügnerin entlarvt ist. Kommt die vermutlich unschuldige Miriam A. jetzt doch noch frei?

Von Annette Ramelsberger

Es ist die große Liebe, mit roten Luftballons und roten Rosen. Miriam A. hat sich verliebt, in ihre Zimmernachbarin im Krankenhaus, in diese junge, quirlige Frau mit den strahlend blauen Augen. Josephine R. heißt sie und die beiden sind bald ein Paar. Sie ziehen zusammen, Miriam A. macht Josephine einen Heiratsantrag. Die backt ihr Kuchen. Alles scheint gut.