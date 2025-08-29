Es ist die große Liebe, mit roten Luftballons und roten Rosen. Miriam A. hat sich verliebt, in ihre Zimmernachbarin im Krankenhaus, in diese junge, quirlige Frau mit den strahlend blauen Augen. Josephine R. heißt sie und die beiden sind bald ein Paar. Sie ziehen zusammen, Miriam A. macht Josephine einen Heiratsantrag. Die backt ihr Kuchen. Alles scheint gut.
JustizskandalIhre Freundin liebte sie mehr als die Freiheit
Lesezeit: 2 Min.
- Miriam A. sitzt seit fünf Jahren in Haft, weil sie aus Liebe zu ihrer Freundin Josephine R. gestand, diese misshandelt zu haben.
- Josephine R. wurde 2024 als Lügnerin entlarvt, die es sich zur „Lebensaufgabe gemacht“ hat, Menschen zu zerstören.
- Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat nun Antrag auf Wiederaufnahme gestellt, das Landgericht Göttingen entscheidet über Haftentlassung.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Seit fünf Jahren sitzt Miriam A. in Haft, obwohl Josephine R., die Frau, die ihr Missbrauch vorwarf, längst als Lügnerin entlarvt ist. Kommt die vermutlich unschuldige Miriam A. jetzt doch noch frei?
Justiz:Im Zweifel für den Zweifel
Eine Frau sagt, dass sie von der Mutter und dem Stiefvater missbraucht wurde, die Eltern kommen ins Gefängnis. Aber die Zweifel werden immer größer. Was, wenn es ganz anders war, wenn nicht Josephine R. das Opfer ist, sondern die anderen?
Lesen Sie mehr zum Thema