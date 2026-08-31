Zum Hauptinhalt springen

Prozess in Braunschweig„Ich hing nicht sonderlich an meinem Leben“

Lesezeit: 6 Min.

Die Angeklagte Miriam A. sagt: „Ich glaube, ich war einfach sehr dumm und sehr naiv.“
Die Angeklagte Miriam A. sagt: „Ich glaube, ich war einfach sehr dumm und sehr naiv.“
Moritz Frankenberg/dpa

Sie habe ihre Freundin vergewaltigt, hatte sie gesagt. Auch deren Eltern hätten das getan. Dafür waren alle drei zu jahrelanger Haft verurteilt worden. Jetzt, Jahre später, gesteht Miriam A.: Es war alles frei erfunden.

Von Benedikt Warmbrunn, Braunschweig

SZ bei Google bevorzugen

Als sie sich kennenlernten, ging es beiden schrecklich. Dezember 2020, die psychiatrische Klinik im niedersächsischen Liebenburg. Miriam A., damals 26 Jahre alt, war wegen mehrerer psychischer Erkrankungen auf der Station 7a, unter anderem wegen einer Essstörung. Auch die vier Jahre jüngere Josephine R. hat diverse psychische Probleme. Die jungen Frauen teilten sich ein Zimmer, und bald teilten sie auch die tiefsten Geheimnisse. An Silvester 2020 wurden sie ein Paar. So erzählten sie es später der Polizei.

Zur SZ-Startseite

Prozess gegen Lindsay Clancy
:Ist die Frau, die ihre Kinder tötete, Täterin oder Opfer?

Eine Familientragödie bewegt die USA und offenbart mal wieder die Gräben im Land. Die einen fordern eine hohe Strafe für eine Kindsmörderin. Die anderen Milde für eine psychisch erkrankte Mutter.

SZ PlusVon Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite