Österreich:Kommt Josef Fritzl doch noch frei?

Von Cathrin Kahlweit

Es gab eine Zeit, da sah man das Gesicht von Josef Fritzl als Aufmacherfoto in jeder österreichischen Zeitung - und weit über die Republik hinaus: ein alter Mann mit hängenden Lidern und Tränensäcken, einem Schnauzbart und bleicher Haut, der das Unvorstellbare getan hatte. Er hatte seine Tochter Elisabeth kurz nach ihrem 18. Geburtstag regelrecht gekidnappt und sie 24 Jahre lang in einem Kellerverlies im niederösterreichischen Amstetten gefangen gehalten. Hatte sie regelmäßig vergewaltigt und mit ihr sieben Kinder gezeugt. Fritzl war das "Monster im Keller", der "Horror-Vater". Und seine Tochter, das Mädchen unter der Erde, war nach Natascha Kampusch, die jahrelang von einem Entführer in einem Keller in Wien festgehalten worden war, schon das zweite Opfer eines Verbrechens, das international Aufsehen erregte.