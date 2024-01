Der Serienvergewaltiger Josef Fritzl bleibt in Haft. Das Landesgericht Krems in Österreich hat entschieden, dass der heute 88-Jährige aus präventiven Gründen nicht vorzeitig entlassen wird, wie ein Sprecher des Landesgerichts sagte. Allerdings soll er vom Maßnahmenvollzug in den Normalvollzug unter Auflagen verlegt werden. Dieser Beschluss des dreiköpfigen Senats ist laut Gerichtssprecher noch nicht rechtskräftig.