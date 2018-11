11. November 2018, 18:37 Uhr Jordanien Zwölf Tote bei Sturzfluten

Nach heftigen Regenfällen kommen bei Sturzfluten in Jordanien mindestens zwölf Menschen ums Leben.

Bei Sturzfluten nach heftigen Regenfällen in Jordanien sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Aus der berühmten Felsenstadt Petra mussten mehr als 3700 Touristen in Sicherheit gebracht werden. In Teilen des berühmten Unesco-Welterbes und der Umgebung stiegen die Fluten bis zu vier Meter hoch, wie das Staatsfernsehen am Samstag berichtete. Fernsehbilder zeigte Touristen, die in höher gelegenen Teilen der Wüstenregion Schutz suchten. Erst vor etwa zwei Wochen waren bei schweren Unwettern im Westen Jordaniens 21 Menschen ums Leben gekommen - darunter zahlreiche Schüler, die auf der Rückfahrt von einem Ausflug in die Urlaubsregion am Toten Meer waren.