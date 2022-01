In der Verfassung des arabischen Landes werden jetzt auch explizit Frauen angesprochen. Der Änderung ist eine hitzige Diskussion vorausgegangen, die in einer Prügelei im Parlament gipfelte.

Von Dunja Ramadan

Eine Entschuldigung an die Nation. So hat sich der jordanische Parlamentsvorsitzende Abdalkarim al-Dughmi seine Neujahrsansprache wohl nicht vorgestellt. Doch die Bilder, die aus seinem Saal um die Welt gingen, ließen ihm wohl keine andere Wahl. Kurz vor Jahreswechsel mussten er und das jordanische Volk live mitansehen, wie sich die gewählten Volksvertreter innerhalb von Sekunden die Köpfe einschlugen und sich ihr Parlament zum Boxring verwandelte. Da half auch sein energisches Läuten mit der großen Glocke nichts, die Rasselbande wollte nicht hören. Stattdessen wurde gebrüllt, geschubst, getreten, geflucht. Die Sitzung musste unterbrochen werden. "Ein brutales Schlachtfeld", schrieb der katarische Fernsehsender Al-Jazeera unter einem Videomitschnitt auf Twitter. Al-Dughmi hingegen nannte es Anfang dieser Woche "bedauerlich" und fügte hinzu, dass dies auch in anderen Parlamenten dieser Welt geschehe.

In der hitzigen Debatte ging es um gendergerechte Sprache in der jordanischen Verfassung. So sollte die zusätzliche Anrede "jordanische Staatsbürgerinnen" in den Abschnitt aufgenommen werden, der die Rechte und Pflichten der Bürger benennt. Einige Abgeordnete bezeichneten den Zusatz als nutzlos, Zugeständnis an den Westen und eine Verhunzung der arabischen Sprache. Als der Abgeordnete Raed al-Smirat die ganze Debatte als "Schande" bezeichnete, griff al-Dughmi durch und verwies ihn des Saales. Und der Ring war eröffnet.

Seit dieser Woche ist die schwer erkämpfte Anrede nun in der jordanischen Verfassung verankert. Von 130 Abgeordneten stimmten 94 für die Änderung, 26 lehnten sie ab und zehn blieben der Abstimmung fern, so die staatliche Nachrichtenagentur Petra. Die explosive Stimmung unter der Parlamentskuppel macht allerdings auch deutlich, gegen welche patriarchalen Strukturen die Jordanierinnen anzukämpfen haben. Zwar begrüßten viele die neue Anrede, doch Aktivisten machten darauf aufmerksam, wie diskriminierend etwa das Staatsbürgerschaftsgesetz noch immer sei.

So können Frauen, die ausländische Männer heiraten, ihre Nationalität nicht an ihre Kinder weitergeben. Seit zwei Jahrzehnten fordern zivile Organisationen eine Änderung des Gesetzes mit Kampagnen wie "My mother is Jordanian and her nationality is a right for me" (Meine Mutter ist Jordanierin und ihre Nationalität ist ein Recht für mich), bislang ohne Erfolg. 2014 ließ sich das Parlament zu einem Zugeständnis hinreißen: So wurden den Kindern jordanischer Frauen "Privilegien" gewährt, dazu gehört unter anderem das Recht auf Aufenthaltsgenehmigungen sowie der Besitz von Eigentum.

Standards für Geschlechtergleichstellung fehlen

Zwar haben in den letzten zehn Jahren viele Länder der Region nationale Strategien zur Gleichstellung der Geschlechter entwickelt, doch diese konzentrieren sich hauptsächlich darauf, geschlechtsspezifische Diskriminierung und Gewalt zu bekämpfen. Standards, Prinzipien und Ziele für die Geschlechtergleichstellung fehlen in den meisten Strategiepapieren arabischer Nationen.

Im Netz fordern einige nach dem Eklat eine höhere Frauenquote im Parlament. Besonders das Bild der wenigen weiblichen Abgeordneten machte dort die Runde. Während die Herren über Sitzreihen schlitterten und sich gegenseitig ihre Männlichkeit absprachen, blieben die Frauen sitzen und wohnten dem Geschehen mit einer angemessenen Portion Befremden bei.