Detailansicht öffnen (Foto: Seiffener Volkskunst eG)

Angela Merkel, 67, Bundeskanzlerin, ist hölzern geworden. Die CDU-Politikerin gibt es jetzt auch als Räucherfigur aus dem sächsischen Erzgebirge. "Die scheidende Kanzlerin in der typischen Haltung mit Merkel-Raute bieten wir in einem Blazer in Rosa, Türkis oder Violett an", sagte Andreas Bilz, Geschäftsführer der Seiffener Volkskunst. Zunächst wurden 300 der etwa 14 Zentimeter hohen Figuren hergestellt, die Hälfte sei bereits verkauft. Ob es eine weitere Auflage geben wird, sei noch nicht entschieden. Merkel ist allerdings nicht die Einzige, der diese Ehre zuteil wurde: Zuletzt hatte das Räuchermännchen von Christian Drosten für Aufsehen gesorgt.

Detailansicht öffnen (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Uwe Timm, 81, Schriftsteller, ("Die Entdeckung der Currywurst") ist die Currywurst bei VW ziemlich wurst. Die Abschaffung des Kantinengerichts bei dem Automobilkonzern hält er nicht für einen Verlust für die Esskultur. "Die Currywurst gehört sowieso auf die Straße", sagte der Autor der Deutschen Presse-Agentur. Der Verzehr in einem Imbiss mit gemischtem Publikum und im Stehen könne sehr lustvoll sein. "Bei VW handelt es sich hingegen um ein Kantinengericht und demnach um eine domestizierte Wurst. Das entspricht nicht meiner Vorstellung." VW hatte zuvor erklärt, dass das Betriebsrestaurant im Markenhochhaus der Zentrale in Wolfsburg fleischfrei werden soll. Die Pläne hatten für Diskussionen gesorgt - unter anderem hatte Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder seine Liebe zur Currywurst öffentlich bekräftigt.

Detailansicht öffnen (Foto: Yui Mok/dpa)

Johnny Depp, 58, US-amerikanischer Schauspieler, fühlt sich von Hollywood boykottiert. Der Grund: sein neuster Film "Minamata", in dem Depp einen Fotografen spielt, wurde in den Vereinigten Staaten noch nicht veröffentlicht. Offiziell wegen der Corona-Pandemie, der Schauspieler sagte jetzt in einem Interview mit der Sunday Times jedoch, er werde systematisch ausgeschlossen. Zuvor hatte sich Depp mit seiner Ex-Frau Amber Heard vor Gericht gestritten - und mit der Boulevardzeitung Sun, die ihn unter anderem als "Frauenschläger" bezeichnet hatte.

Detailansicht öffnen (Foto: Tobias Hase/dpa)

Alice und Ellen Kessler, 84, besser bekannt als die Kessler-Zwillinge, haben sich als Helene-Fischer-Fans geoutet. Was die 37-jährige Schlagersängerin mache, sei "absolut interessant" und "enorm". "Ihre Stimme, und sie kann sich gut bewegen und ist bildschön." Alice und Ellen Kessler zählen zu den erfolgreichsten deutschen Entertainerinnen. Sie standen mehr als 60 Jahre lang auf der Bühne, unter anderem mit Frank Sinatra, Fred Astaire und Harry Belafonte.