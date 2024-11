John Krasinski , 45, Schauspieler und Regisseur, ist aus Sicht der US-Zeitschrift People der „Sexiest Man Alive 2024“. Krasinki, der mit der britischen Schauspielerin Emily Blunt, 41, verheiratet ist und mit ihr zwei Töchter hat, spielte von 2005 bis 2013 in der Comedyserie „The Office“ den Büroangestellten Jim und führte in der Horror-Reihe „A Quiet Place“ Regie. Seine Frau sei derart begeistert über die Wahl gewesen, dass sie ihm vorgeschlagen habe, das gesamte Haus mit People-Titelblättern zu tapezieren. Der Gewinner des Vorjahres, US-Schauspieler Patrick Dempsey, 58, hatte zuletzt erklärt, er könne nicht verstehen, warum nach ihm überhaupt noch jemand diesen wichtigen Titel erhalte. Die Auszeichnung wird seit dem Jahr 1985 vergeben, nur Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney und Richard Gere erhielten sie bereits zweimal.

(Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Maria Höfl-Riesch, 39, ehemalige Skirennläuferin, ist mit ihrem Ex-Mann auch weiterhin befreundet. Die Trennung von Sportmanager Marcus Höfl nach 13 Jahren „war und ist schmerzhaft“, sagte sie der Gala. „Aber ich bin sehr froh, dass wir gut miteinander sind und wir unsere Beziehung in eine Freundschaft umwandeln können.“ Sie könne sich nicht vorstellen, so etwas wie mit ihrem Ehemann noch einmal zu erleben: „Die ganz große Liebe hatte ich mit ihm.“ Sie werde aber trotzdem nach vorne schauen: „Ich hatte früher auch schon mal schlimmen Liebeskummer und ich weiß, irgendwann geht der vorbei.“ Im Sommer hatte die dreimalige Alpin-Olympiasiegerin das Ende ihrer Beziehung bekanntgegeben. Ein Liebescomeback schloss Höfl-Riesch aus: „Die letzten zwei Jahre waren nicht mehr so, wie es sein sollte.“

(Foto: Peter Powell/Reuters)

Bruno Fernandes, 30, Kapitän der britischen Fußballmannschaft Manchester United, hat auf einem Flug nach Lissabon einem Passagier geholfen. Eine Mitreisende berichtete laut Guardian, der aus Portugal stammende Mittelfeldspieler habe auf dem Weg zur Toilette einen Mann während eines kurzen Ohnmachtsanfalls aufgefangen und um Hilfe gerufen. „Zum Glück war ganz hinten ein Platz frei, also halfen sie den Herrn dorthin. Bruno blieb bei ihm“, erzählte Fluggast Susanna Lawson, welche den Fußballer als „liebenswerten Mann“ beschreibt. Der Ohnmächtige habe sich kurz darauf wieder erholt und sei gut zurück zu seinem Platz gelangt. Fernandes ist seit fast zehn Jahren mit seiner Jugendliebe Ana Pinho verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder.