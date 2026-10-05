Seine im Suff gelallte Liebe zu Hitler kostete John Galliano vor 15 Jahren den Job bei Dior. Nach dem Skandal bringt er nun eine Kollektion bei Zara heraus. Doch selbst der Fast-Fashion-Riese traut sich nicht an den großen Auftritt mit dem einstigen Star-Designer.

Der Zeitpunkt für den Verkaufsstart könnte, von Paris aus betrachtet, nicht maliziöser gewählt sein. Fashion Week. Die ganze Branche ist in der Stadt, um Kollektionen zu betrachten, die später in den Stores monströse Summen kosten werden. 500 Euro für ein T-Shirt, 2000 Euro für eine Jeans, 6000 Euro für einen Mantel: Das sind grob gesagt die Preise, und nach oben geht noch einiges. Die Luxushändler beschwören an dieser Stelle zuverlässig die Qualität der Verarbeitung, die Kostbarkeit des Materials, die Genialität des Designs. Na schön. Was aber, wenn es das Gleiche bei einem Fast-Fashion-Riesen gäbe?