Extremwetter in den USA:"Fahren Sie jetzt los. Das ist kein Scherz"

Extremwetter in den USA

Die Temperaturen in weiten Teilen der USA fielen am Donnerstag rapide, über das Weihnachtswochenende mit seinem traditionell starken Reiseverkehr wird ein Wintersturm mit heftigen Schneefällen, Eis, Überschwemmungen und starken Winden erwartet.

US-Präsident Joe Biden forderte die Amerikaner mit Reiseplänen für das Feiertagswochenende auf, "jetzt zu gehen", um zu vermeiden, dass sie durch einen massiven Wintersturm, der einen großen Teil der zentralen USA treffen wird, gestrandet sind - oder Schlimmeres.

Die Arktisfront ist für ihre Ausmaße bemerkenswert: Schnee-, Frost- und Überschwemmungswarnungen erstrecken sich vom Bundesstaat Washington bis nach Maine und hinunter zum Golf von Mexiko.

"Wenn Sie alle Reisepläne haben, fahren Sie jetzt los. Das ist kein Scherz", sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus, wo er von Beratern über das extreme Winterwetter informiert wurde. "Ich sage meinen Mitarbeitern, wenn sie Pläne haben, sollten sie heute Abend oder morgen abreisen. Sie können mit mir am Telefon sprechen, es geht nicht um Leben und Tod. Das wird es aber sein, wenn sie nicht rausgehen."

Mehr als 1200 Flüge wurden bereits gestrichen

Der Sturm, der Schnee und gefährlich niedrige Temperaturen mit sich bringt, hat die Reisepläne der Amerikaner in der Vorweihnachtszeit bereits durcheinander gebracht. Bis zum frühen Donnerstag wurden mehr als 1200 Flüge in die und innerhalb der USA gestrichen, die meisten davon in Chicago und Denver, wie der Fluglinienverfolgungsdienst FlightAware berichtet. Nach Angaben der American Automobile Association (AAA) werden bis zum 2. Januar schätzungsweise 112,7 Millionen Menschen mindestens 50 Meilen reisen.

Biden mahnte die Amerikaner, den Sturm "extrem ernst" zu nehmen. "Es ist gefährlich und bedrohlich. Dies ist wirklich ein sehr ernstes Wetter", sagte er. Biden, der von Ken Graham, dem Direktor des Nationalen Wetterdienstes, und Deanne Criswell, der Leiterin der Federal Emergency Management Agency, informiert wurde, sagte, sein Team sei bereit zu helfen und habe sich an die Gouverneure der betroffenen Bundesstaaten gewandt. "Ich fordere alle auf, die lokalen Warnungen zu beachten. Wir haben bisher versucht, 26 Gouverneure in den betroffenen Regionen zu kontaktieren", sagte er. "Das ist nicht wie ein Schneetag, wenn man ein Kind ist. Das ist eine ernste Sache."