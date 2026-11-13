Joe Biden , 83, ehemaliger US-Präsident, hat eine Abneigung gegen die Protz-Architektur seines Vorgängers und Nachfolgers Donald Trump . Dessen Pläne für den neuen Ballsaal seien „fast genauso beunruhigend wie die Goldbarren an den Wänden des Weißen Hauses und des Oval Office“, sagte er dem People -Magazin . „Ich meine, wovon zum Teufel reden wir eigentlich?“ Er halte Trumps Vorgehen für nichts anderes als den Versuch, sich selbst Denkmäler zu setzen. „Ich finde das unseres Landes unwürdig.“

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Barbara Schöneberger, 52, TV-Persönlichkeit, hat zu viel Gas gegeben. „Ich bin eine sehr schnelle Fahrerin und gerade deswegen schon wieder dabei, auf Vorschlag aus Flensburg mehrere Wochen auf meinen Führerschein zu verzichten“, sagte die Moderatorin der Gala „Das Goldene Lenkrad“ in einem RTL-Interview. Sie habe nun vier Monate Zeit, ihre Fahrerlaubnis abzugeben, und dürfe dann einen Monat nicht fahren. „Ich suche jetzt noch die vier Wochen, wo es am wenigsten wehtut“, wahrscheinlich nach Weihnachten. Pflichtschuldig fügte sie noch hinzu, dass sie die Strafe „okay“ finde.

Zeichnung: Prince George/Kensington Palace/B66/Avalon/Imago

Prinz George, 13, Nummer zwei der britischen Thronfolge, hat das Kritzel-Alter hinter sich gelassen. In einer Sonderausgabe des Magazins Country Life ist unter der Überschrift „Ein Bild von königlichem Talent“ die Zeichnung eines Eisvogels abgedruckt, die der Teenager vor einem Jahr angefertigt haben soll. Sein Vater William fungierte als Gastherausgeber der Ausgabe. In der Zeitung USA Today meldete sich der Online-Kunstlehrer Matt Fussell zu Wort, Betreiber der Plattform „The Virtual Instructor“: Er erkenne eine erstaunliche Ähnlichkeit zwischen Georges Eisvogel und einem Exemplar aus einem seiner Online-Tutorials. Sollte der zukünftige König tatsächlich seine Lektion genutzt haben, wäre er „absolut begeistert“. Und wenn nicht, dann finde er trotzdem, dass George „einen guten Job gemacht hat“. Er hoffe, dass der Prinz seine künstlerischen Fähigkeiten weiter ausbaue.

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Jameis Winston, 32, Ersatz-Quarterback des Football-Klubs New York Giants, hat seine Gegner angebellt. Beim NFL-Heimspiel gegen die Washington Commanders hatte er mehrere Kurzeinsätze. Im Schlussviertel rief er plötzlich „Who let the dogs out, who, who, who, who“, wie im berühmten Song der Baha Men – eine Szene, die in den sozialen Medien noch während des Spiels gefeiert wurde. Erfolg brachte sein ungewöhnlicher Versuch der Gegner-Irritation aber nicht ein: Die Commanders drehten das Spiel in der letzten Minute und gewannen 21:24.

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Tyra Banks, 52, ehemaliges Supermodel, legt keinen Wert auf gutes Aussehen – bei Männern. Das Äußere eines Partners sei ihr heute nicht mehr wichtig, sage die US-Amerikanerin im Radiosender Hot 97. Sie wünsche sich „einfach jemanden, der präsent ist“. Banks verkündete in dem Gespräch, dass sie neuerdings wieder Single sei: „Ich glaube, es ist nie zu spät, noch einmal von vorne anzufangen.“ Eigentlich habe sie mit dem Thema Männersuche schon abgeschlossen. „Ich dachte mir: Ich habe meine Mutter, ich habe meinen Sohn, und mir geht es gut.“ Diese Einstellung habe sie geändert: „Jetzt fühle ich mich wieder feminin, gehe auf Dates. Weißt du: Ich bin wieder dabei.“ Zuletzt war Banks mit einem Geschäftsmann liiert.