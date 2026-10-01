Diesmal ist er nicht persönlich erschienen, in Innsbruck am Gericht. Er war ja schon mal da und hat alles gesagt, was von seiner Seite aus zu sagen ist. Jimi Blue Ochsenknecht, 34, Schauspieler, Sohn von Uwe Ochsenknecht und gern gecastet im Reality-TV, wird jede Ziffer dieser Hotelrechnung auswendig kennen: 13 827,35 Euro. So viel hat er damals, im Dezember 2021, nicht bezahlt, als er in Kirchberg bei Kitzbühel seinen 30. Geburtstag in einem Hotel feierte. Auch nicht, nachdem der Hotelier ihn mehrfach auf Whatsapp nach dem offenen Betrag fragte: „Hallo Jimi, mir ist das mittlerweile wirklich unangenehm.“ Da hatte Ochsenknecht ihn schon ein paar Mal vertröstet: „Aaah, gebe ich meiner Buchhaltung weiter. Sorry hab momentan ziemlich viel um die Ohren.“

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck leitete ein Verfahren gegen ihn ein wegen schweren Betrugs. Sie warf dem Schauspieler vor, gewusst zu haben, dass er nicht zahlen konnte, trotzdem habe er kräftig auf seine Zimmerrechnung bestellt, darunter einen Champagner-Ausflug auf den Hahnenkamm, Preis: 6267,20 Euro.

Das Landesgericht Innsbruck sprach Ochsenknecht diesen Donnerstag deswegen schuldig und verhängte eine Geldstrafe von 34 500 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Doch Moment mal, war diese Sache nicht schon längst erledigt? Ja, war sie. Eigentlich. Im August 2025 erschien Jimi Blue Ochsenknecht bereits unter großem Medientrara vor dem Landesgericht Innsbruck und erklärte sich in dem Fall: Er sei damals in Kitzbühel keineswegs pleite, sondern ganz liquide gewesen, habe aber im Hotel Schwierigkeiten beim Bezahlen mit der Kreditkarte gehabt. Man habe sich geeinigt, die Rechnung später zu begleichen. Das habe er versäumt, weil er dann doch wirtschaftliche, aber auch private Probleme bekommen habe. Er wisse, dass er sich falsch verhalten habe, und bereue das. Dem Hotelier Willi Steindl reichte er im Gerichtssaal die Hand: „Entschuldigung, Willi.“ Vor allem eines sei Ochsenknecht in der Angelegenheit wichtig, damals wie heute, sagt sein Anwalt Lukas Staffler im Videocall mit der SZ: Schuldig im Sinne der Anklage sei er nicht, er wolle auf keinen Fall „als Betrüger abgestempelt“ werden. Denn einen Betrugsvorsatz habe Ochsenknecht nicht gehabt, sein Verhalten wurzele schlichtweg in „Ungeschicktheit und Unzuverlässigkeit“.

Jimi Blue Ochsenknecht und seine Jetzt-Ex-Freundin Yeliz Koç. Foto: Malin Wunderlich/dpa

2025 ließ das Landesgericht eine Diversion zu. So heißt das in Österreich, wenn der Angeklagte in einem Strafverfahren Verantwortung für die Tat übernimmt und sich zu einer wiedergutmachenden Maßnahme verpflichtet. Er gilt dann nicht als vorbestraft oder verurteilt. Ochsenknecht musste in seinem Fall 18 000 Euro Geldbuße in Raten abzahlen. Das habe er auch vollständig getan, sagt sein Anwalt. Damit hätte es vorbei sein können.

War es nicht. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck legte Beschwerde gegen die Diversion ein, der das Oberlandesgericht Innsbruck diesen Juli stattgab. Der Grund: Die 18 000 Euro und Ochsenknechts Eingeständnisse reichten nicht aus, „um daraus eine von Unrechtsbewusstsein getragene Verantwortungsübernahme abzuleiten“. Der Prozess sei fortzusetzen.

Das habe seinen Mandanten und ihn „durchaus überrascht“, sagt Lukas Staffler. Ochsenknecht habe ja nichts abgestritten und Fehler zugegeben. Doch sie respektierten die Entscheidungen des Gerichts natürlich. Nur: Einen Freispruch hätte Staffler schon für angemessener gehalten. Mit seinem Mandanten werde er nun besprechen, ob dieser das Urteil akzeptiere. Seine bereits gezahlten 18 000 Euro Geldbuße würden mit der neuen Strafe verrechnet.

Dass Ochsenknecht dieses Mal nicht vor Gericht aufgetreten ist, findet Staffler „prozessökonomisch“ sinnvoll. „Er hätte ja nichts Neues sagen können.“

Dafür ist – als Zeuge – Willi Steindl wieder erschienen, der geschädigte Hotelier.

Der Hotelier Willi Steindl bei einem Interview im Juni 2025 in seinem Hotel „Sonne“. Foto: Dejan Klickovic/TNN/dpa

„Ich stehe da gern zur Verfügung“, sagte er noch vor der Verhandlung am Telefon. Auch wenn ihm das Urteil nun „ehrlicherweise gleichgültig“ sei. „Für mich ist das Thema erledigt.“ Das war es schon vor dem ersten Gerichtstermin, als Steindl die knapp 14 000 Euro nach vier Jahren endlich zurückbekam. Allerdings nicht von Jimi Blue Ochsenknecht, sondern von dessen Ex-Freundin Yeliz Koç.