Wegen einer nichtbezahlten Hotelrechnung hätte B-Promi Jimi Blue Ochsenknecht fast ins Gefängnis gemusst. Am Ende ist es nur Geldstrafe, die dem ehemaligen Schauspieler sogar nützen könnte.

Von Justin Patchett und Jana Stegemann

Um den Ruhm von Jimi Blue Ochsenknecht zu erklären, muss man zurückblicken auf das Jahr 2003. Damals hat der Sohn von Schauspielern Uwe Ochsenknecht die Hauptrolle im Film „Die Wilden Kerle: Alles ist gut, solange du wild bist!“ gespielt, den rebellischen Leon, der nichts anderes will, als einfach Fußball zu spielen. Dazwischen kommt immer etwas dazwischen: die Eltern, Omas oder ältere Kinder auf dem Bolzplatz. Ein Kinderfilm eben.

Heute ist Jimi Blue Ochsenknecht 33 Jahre alt und genießt immer noch Promi-Status, obwohl es über die Jahre kaum noch große Rollen für ihn gab. Doch er lebt weiterhin wie ein Filmstar, was ihm zum Verhängnis wurde: Seinen 30. Geburtstag hat Ochsenknecht bei einem Kurzurlaub in Tirol gefeiert, im Hotel „Sonne.“ Raus kam eine Hotelrechnung in Höhe von fast 14.000 Euro. Ochsenknecht soll die Rechnung nie bezahlt haben. Es folgte eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in Innsbruck. An diesem Freitag musste sich Ochsenknecht dort vor einem Gericht verantworten.

In dieser Folge erklärt SZ-Redakteurin Jana Stegemann, wie es zu zum Justizärger von Jimi Blue Ochsenknecht kam.

Weitere Nachrichten: Deutsche Wirtschaft kommt nicht in Gang; Hungersnot im Norden des Gazastreifens erklärt.

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Julia Ongyerth

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über SamFilm.

