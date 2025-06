Jimi Blue Ochsenknecht „Aahh, gebe ich meiner Buchhaltung weiter. Sorry“ 27. Juni 2025, 16:32 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Jimi Blue Ochsenknecht bei einer Weinverkostung. Seinen 30. Geburtstag im Dezember 2021 hat der Sohn von Uwe Ochsenknecht recht ausufernd in Tirol gefeiert. (Foto: Ralf Mueller/Imago)

13 827,35 Euro, für Übernachtungen, Zigaretten und 16 Flaschen Champagner. So hoch ist die Hotelrechnung, die Jimi Blue Ochsenknecht nicht bezahlt haben soll und die ihn in Österreich ins Gefängnis bringen könnte. Was ist da eigentlich genau passiert?

Von Jana Stegemann, Hamburg

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback