Detailansicht öffnen (Foto: Instagram /@petebuttigieg via Reuters)

Pete Buttigieg, 39, politische Nachwuchshoffnung der US-Demokraten, und sein Ehemann, Lehrer und Autor Chasten Buttigieg, 32, sind gleich doppelt Väter geworden. Pete Buttigieg, in Joe Bidens Kabinett als Verkehrsminister tätig, veröffentlichte am Samstag ein Foto auf Twitter, das ihn und seinen Ehemann in einem Bett zeigt - beide mit einem neugeborenen Baby im Arm. Dazu schrieb er: "Wir freuen uns, Penelope Rose und Joseph August Buttigieg in unserer Familie zu begrüßen." Weitere Einzelheiten zu den Babys nannte er nicht. Im Juli hatte Chasten der Washington Post erzählt, dass er und sein Mann gerne ein Kind adoptieren würden.

Detailansicht öffnen (Foto: Oliver Berg/dpa)

Alice Schwarzer, 78, Frauenrechtlerin, ist keine Freundin von Instagram. "Auf Instagram wird wieder die Frau belohnt, die hübsch dumm aus der knappen Wäsche guckt. Das ist alarmierend. So manche Enkelin der feministischen Pionierinnen fällt wieder in das ganz doofe Weibchenschema von vorgestern zurück", sagte sie im Spiegel-Interview. Lernen könnten Frauen dagegen von Angela Merkels Stil, weil der jenseits der Klischees verlaufe. "Sie spielt weder das devote Weibchen in High Heels noch den Kerl. Das würde auch nichts nutzen, der echte Mann ist immer der bessere Mann. Irgendwann machen die Jungs wettpissen, und dann kommt frau zu kurz."

Detailansicht öffnen (Foto: Mandel Ngan/dpa)

Jill Biden, 70, US-amerikanische First Lady, unterrichtet sich selbst ins Geschichtsbuch. Die Ehefrau von US-Präsident Joe Biden will von kommender Woche an ihren Job als Lehrerin wieder aufnehmen, sie ist damit die erste First Lady der USA, die neben ihren Verpflichtungen als Ehefrau des Präsidenten einer beruflichen Tätigkeit nachgeht. Der Washington Post zufolge wird Biden an zwei Tagen pro Woche am Northern Virginia Community College nahe Washington, D.C., Kurse im Schreiben von Aufsätzen geben.