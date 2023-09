Gericht hebt Urteil auf:"Herr Boateng ist sehr erleichtert"

Von Jana Stegemann, München

Der, um den es geht, ist gar nicht da. Die Anklagebank bleibt am Donnerstag leer. Jérôme Boatengs Verteidiger ist ohne den Profifußballer ins Münchner Justizzentrum gekommen. In dem brutal zweckmäßigen Gerichtssaal steht Leonard Walischewski nun also alleine auf braunem Filzteppich hinter orangefarbenen Stühlen, verschränkt seine Arme und lächelt den Fotografen und Kamerateams zu.