Prozess gegen Jérôme Boateng:"Nimm einfach Geld von ihm" 

Von diesem Donnerstag an steht Jérôme Boateng abermals vor Gericht, weil er seiner Ex-Freundin Gewalt angetan haben soll. Chat-Protokolle legen nahe, dass sie vor dem ersten Prozess aufgefordert wurde, nicht mehr gegen ihn auszusagen.

Von Patrick Bauer, Lena Kampf und Jana Stegemann

An diesem Donnerstag wird der Fußballprofi Jérôme Boateng zum zweiten Mal in München vor Gericht stehen. Im September 2021 war der frühere Nationalspieler vom Amtsgericht wegen einfacher vorsätzlicher Körperverletzung seiner ehemaligen Lebensgefährtin Sherin S. zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt worden. Dagegen war Boateng, der zehn Jahre beim FC Bayern gespielt hatte, in Berufung gegangen. Nun wird er S., der Mutter seiner Zwillingstöchter, erneut gegenübertreten, diesmal vor dem Landgericht I.