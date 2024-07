Von Elisa Britzelmeier

Die Anwältin der Ex-Freundin von Jérôme Boateng seufzt und sagt: „Was jetzt zur Sprache kommt, hätte alles nicht sein müssen.“ Kurz sieht es an diesem Freitag in Saal A 101 im Strafjustizzentrum in München so aus, als könnte es doch noch zu einer Einigung kommen. Richterin, Staatsanwältin, Verteidiger und Nebenklagevertreterin ziehen sich für eine Stunde zum Gespräch zurück, kehren aber ohne Ergebnis zurück. Und damit wird klar, dass das Verfahren gegen den früheren Fußball-Nationalspieler endgültig zur Schlammschlacht wird.