Der Nvidia-Chef Jensen Huang hat zugegeben, eine Affäre mit einer mutmaßlich chinesischen Spionin gehabt zu haben. Eine Liebesbeziehung einzugehen für Spionagezwecke – das hat eine lange Tradition, sagt Florian Schimikowski, wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Spionagemuseums in Berlin. Warum nicht nur Männer darauf hereinfallen.
Die „Honigfalle“ als Spionagemittel„Am Ende denkt die Zielperson, sie habe ihren Seelenpartner gefunden“
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Der Nvidia-Chef ist möglicherweise einer chinesischen Spionin auf den Leim gegangen, die ihm eine Liebesbeziehung vorgegaukelt hat. Ein Experte erklärt, warum die uralte Spionage-Technik der Honigfalle wohl nie aussterben wird.
Interview von Kerstin Lottritz
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