Zum Hauptinhalt springen

Die „Honigfalle“ als Spionagemittel„Am Ende denkt die Zielperson, sie habe ihren Seelenpartner gefunden“

Lesezeit: 5 Min.

Die Frau, die den Nvidia-Chef mutmaßlich in die Honigfalle lockte: Alice Huang soll für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben.
Die Frau, die den Nvidia-Chef mutmaßlich in die Honigfalle lockte: Alice Huang soll für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben.
Foto: AFP

Der Nvidia-Chef ist möglicherweise einer chinesischen Spionin auf den Leim gegangen, die ihm eine Liebesbeziehung vorgegaukelt hat. Ein Experte erklärt, warum die uralte Spionage-Technik der Honigfalle wohl nie aussterben wird.

Interview von Kerstin Lottritz

SZ bei Google bevorzugen

Der Nvidia-Chef Jensen Huang hat zugegeben, eine Affäre mit einer mutmaßlich chinesischen Spionin gehabt zu haben. Eine Liebesbeziehung einzugehen für Spionagezwecke – das hat eine lange Tradition, sagt Florian Schimikowski, wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Spionagemuseums in Berlin. Warum nicht nur Männer darauf hereinfallen.

Zur SZ-Startseite

Leben nach einer Hirnblutung
:„30 Prozent ist mein neues 100 Prozent“

Manfred Müller aus Zürich erleidet mit 53 Jahren eine Hirnblutung. Erst versucht er, wieder der Alte zu werden – und verliert um ein Haar alles, was ihm etwas bedeutet. Dann ändert er sein Leben radikal.

SZ PlusVon Anja Burri

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite