Corona-Verhandlungen:Die Kunst der Duplomatie

Von Mareen Linnartz

Seit einem Jahr schon läuft die sowohl Früh- als auch Spätabendserie "Die Ministerpräsidentenkonferenz", ein verlässlicher Quotenbringer mit so einigen Überraschungsmomenten. Nie ist klar, wie lange eine Folge dauert, auch die Abstände dazwischen sind leider unregelmäßig, mal montags, mal mittwochs, aber was zählen schon einzelne Wochentage im immergleichen Pandemie-Alltag.

Eine Beständigkeit lässt sich wenigstens mittlerweile ausmachen, nachdem schon 20 Episoden der Serie ausgestrahlt worden sind, die von Fans, analog zu ähnlichen Straßenfegern wie "GZSZ" oder "GNTM", einfach nur MPK genannt wird: Immer endet sie vor einer blauen Wand, davor an einer Art Tresen eine erschöpft bis zerrupft wirkende Frau, flankiert von auch nicht wirklich dynamischer agierenden Männern. Wortkreationen wie "atmende Perspektive" oder "Beherbergungsverbot" fallen aus ihren müden Mündern.

Zu gerne würde man für immer abschalten. Können die Verantwortlichen MPK nicht langsam mal in der Versenkung verschwinden lassen?

Folge 19: Schlumpfiges Gegrinse

Andererseits: MPK hat durchaus einen gewissen Unterhaltungswert. Während sich in Folge 19, Titel: "Schlumpfiges Gegrinse", Markus Söder und Olaf Scholz duellierten, wurde in Folge 20, "Die Duplo-Affäre", endlich ein wichtiger Nebenaspekt des MPK-Grundthemas "stundenlanges Konferieren und Verhandeln über Videoschalten" beleuchtet: Mit welchen Stimulanzen oder auch einfach nur Grundnahrungsmitteln schaffen es die Protagonisten, nicht in einen fürchterlichen Unterzucker zu geraten und womöglich die Nerven zu verlieren?

In der aktuellen Montagsfolge, um exakt 17.04 Uhr und somit noch relativ am Anfang, verleibte sich jedenfalls Gesundheitsminister Jens Spahn vor den Augen aller einen Schokoriegel ein, seine Nascherei wurde von der Bild-Zeitung mehr oder weniger live in die Welt getickert: "Es geht um die Testkapazitäten. Merkel: 'Dann fragen wir doch mal den Jens Spahn.' Der Gesundheitsminister schluckt kurz: 'Oh, jetzt habe ich gerade ein Duplo im Mund.'" Man kann es ihm nicht verdenken, gerade in Zeiten wie diesen: So ein Energie-Shot zwischendurch, wer möchte den nicht? Auch wenn Schokoladenkonsum bei einem Gesundheitsminister vielleicht nicht die eleganteste Variante ist, um einen Hungerast zu überbrücken.

Aber wer viel arbeitet und lange verhandelt, der snackt eben und speist nicht, der braucht den schnellen Kick mit vielen Kalorien und eher wenig Ausgewogenheit. Von Horst Seehofer heißt es, er habe sich bei den Jamaika-Sondierungen 2017 zu sehr später Stunde gerne Eisbecher kommen lassen, oft nur Vanilleeis, das er dann zufrieden auslöffelte. Gut, er entfernt bei Wurstsemmeln laut Beobachtern auch gerne das Salatblatt. Als es dann hart auf hart kam, bei den Koalitionsverhandlungen später, griff er zu vitaminreichem Obst, nach Mitternacht habe er nach Eigenauskunft gerne mal "eine Mandarine oder Orange" geschält, um "wenigstens eine Betätigung zu haben".

Lafontaines Lyoner-Taktik

Ein langsam vor sich hin schälender Politiker - das kann man auch als Zermürbungstaktik sehen oder als Demonstration von Macht. Wie bei Oskar Lafontaine, der sich - und nur sich - in seiner Zeit als saarländischer Ministerpräsident bei Kabinettssitzungen angeblich heiße Lyoner servieren ließ. Aß er sie unter den Augen seiner Minister ganz auf, wurde das als gutes Zeichen gewertet.

Folge 20 von MPK, "Die Duplo-Affäre", lässt in dieser Hinsicht wenig Rückschlüsse zu. Auf den Schreibtischen von Angela Merkel und dem neben ihr sitzenden Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, sollen Kuchen und ein paar Obststücke gelegen haben, wechselnde Kameraperspektiven sollen außerdem einen Melone essenden Verkehrsminister Andreas Scheuer gezeigt haben und einen namenslosen Ministerpräsidenten, der tapfer von einem Beeren-Riegel zehrte.