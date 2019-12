Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Deutsche Jens Söring ist nach Angaben seiner Unterstützer auf dem Weg nach Deutschland. "In diesem Moment ist Jens in der Luft. Genauso frei wie die 300 Passagiere um ihn herum", hieß es auf einem Twitter-Account, der von seinem Freundeskreis betrieben wird. Der 53-Jährige soll gegen zwölf Uhr mit einer Linienmaschine in Frankfurt landen. Auch die Bundespolizei in Frankfurt bestätigte, dass ihnen die Abschiebung Sörings angekündigt worden sei. Söring werde nach seiner Ankunft ein kurzes Pressestatement abgeben.

"Im Anschluss wird Söring erst mal Urlaub machen", sagte ein Sprecher seines Freundeskreises. Später wolle er durch Deutschland reisen und seine Unterstützer besuchen. Am Samstag hatte der Freundeskreis einen Gruß von Söring auf dessen Twitter-Account veröffentlicht: "Ich bin so gespannt, wie sich Deutschland verändert hat. Und ich will unbedingt durchs Brandenburger Tor gehen!" Man sei auf Sörings Ankunft vorbereitet, sagte der Sprecher des Freundeskreises. "Es gibt eine Wohnung, Handy, Klamotten - alles was man erst einmal braucht."

Ein Gruß von Jens, der es kaum noch erwarten kann, in die Heimat zu kommen: „Ich bin so gespannt, wie sich Deutschland verändert hat. Und ich will unbedingt durchs Brandenburger Tor gehen!“ — Jens Söring (@JensSoering) December 14, 2019

Söring war 1990 zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt worden. Er war für schuldig befunden worden, 1985 das Ehepaar Derek und Nancy Haysom, die Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom, mit Dutzenden Messerstichen getötet zu haben. Söring hatte die Tat zunächst gestanden, laut eigener späterer Aussage jedoch nur, um seine Freundin vor der Todesstrafe zu schützen. Er habe erwartet, als Diplomatensohn Immunität zu genießen. Unter Juristen ist das Urteil umstritten. Söring beteuerte stets seine Unschuld. Viele Beweismittel aus dem Prozess wurden bereits entkräftet. Auch erst kürzlich durchgeführte DNA-Untersuchungen sprechen gegen das Urteil.

Das zuständige Gremium des US-Bundesstaates Virginia hatte im November entschieden, Söring auf Bewährung freizulassen und abzuschieben. Der Begnadigungsausschuss von Virginia sprach sich ebenfalls für eine Entlassung der wegen Beihilfe zu 90 Jahren Haft verurteilten Elizabeth Haysom aus.