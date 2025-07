Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Als sich diese abseilt, stößt Riewa einen Schrei aus und sagt: „Hab ich die jetzt verschluckt, beim Einatmen? Ey, das ist ja abstrus hier. Das glaubt mir im Kegelklub wieder keine Sau.“ Anschließend zieht er einen Tischtennisschläger aus einer Schublade, da er meint, es handele sich dabei um einen Kosmetikspiegel. Warum Riewa einen Tischtennisschläger in der Schublade seines Moderatorentisches liegen hat, konnte bislang nicht geklärt werden.

(Foto: Daniel Cole/Reuters)

Angelina Jolie, 50, Schauspielerin, ist mit Salma Hayek, 58, Schauspielerin, gemeinsam Linie geflogen. Die beiden Stars, welche sich sonst meist einen Privatflieger leisten, reihten sich in Mexiko City beim Boarden nach Veracruz in die Warteschlange ein. Selfies mit Wartenden lehnten sie laut Bild allerdings höflich ab. Hayek und Jolie sind privat befreundet. Hayek hat eine Tochter und Jolie sechs Kinder, auch beruflich hatten die Darstellerinnen schon oft miteinander zu tun. Warum die beiden von Mexiko City nach Veracruz flogen, ist nicht bekannt.

(Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

Lindsay Lohan, 39, Schauspielerin, hat in ihrer Kollegin Jamie Lee Curtis, 66, eine echte Freundin gefunden. Dem US-Magazin People sagte Lohan, Curtis sei immer für sie da gewesen, besonders „in einer Zeit, in der ich öffentlich viel durchgemacht habe“. Als ihre Karriere Anfang der 2000er-Jahre gerade an Fahrt aufnahm, hatte Lohan mit Polizei und Justiz Probleme wegen Trunkenheit am Steuer und Drogenbesitzes bekommen. Jahre später versucht sie nun mit einer Fortsetzung des Kinofilms „Freaky Friday“ (wo Curtis erneut ihre Mutter spielt) an frühere Erfolge anzuknüpfen. Curtis erklärte, sie und Lohan hätten „beide harte Dinge durchgemacht“ und fühlten sich bis heute sehr verbunden.

(Foto: Netflix/dpa)

Jenna Ortega, 22, Schauspielerin, fühlt sich missverstanden. In einem gemeinsamen Interview mit Regisseur Tim Burton, 66, erklärte die „Wednesday“-Darstellerin dem Magazin The Hollywood Reporter, die Öffentlichkeit habe ein völlig falsches Bild von ihr. „Es ist fast so weit, dass man das Gefühl hat, der eigene Name gehöre nicht zu einem“, sagte sie. Das habe mit „Mutmaßungen“ zu tun, die irgendwelche Menschen im Netz über sie anstellen würden. „Die Leute fühlen sich berechtigt, Teile deines Lebens zu erfahren, wo sie sich nicht annähernd so wohl fühlen würden, wenn man sie unter das gleiche Mikroskop legen würde.“ Auch Tim Burton erklärte, dass er „die Zeit der Geheimnisse“ vermisse, „als man nicht alles über die Schauspieler wusste“.