Jennifer Lopez , 53, Sängerin und Schauspielerin, hat sich seit ihrer Scheidung entschieden gewandelt. „Der Mensch, der ich heute bin, unterscheidet sich so sehr von dem Menschen, der ich noch vor zwei Jahren war, das ist verrückt“, sagte sie im Podcast „Smartless“ . Lopez und Schauspieler Ben Affleck, 53, hatten sich 2024 nach zwei Jahren Ehe scheiden lassen. Danach, so erzählte Lopez nun, habe sie dagesessen und über sich nachgedacht: „Du musst dich verdammt noch mal selbst auf die Reihe kriegen. Was ist los mit dir?“ Die vergangenen beiden Jahre habe sie damit verbracht zu heilen, und sich dabei erst richtig kennengelernt. Sie habe gemerkt, „dass es Dinge an mir gab, die ich ändern musste, die ich aber nicht verstand oder erkannte, und die bestimmte Dinge und eine bestimmte Art von Erfahrungen in mein Leben zogen“. Inzwischen habe sich auch viel geändert, sie habe sich ein neues Haus gekauft und ihre Kinder seien ausgezogen, sagte Lopez. „Und heute kann ich mein Leben wirklich betrachten, es so schätzen, wie es ist, und das, was ich mir selbst geschaffen habe, und wirklich glücklich sein“.

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Charlotte Würdig, 47, geborene und künftige Engelhardt, scheidet nun auch namentlich aus ihrer Ehe aus. Sechs Jahre nach ihrer Trennung von Rapper Sido, 45, geborener Paul Würdig, wolle sie ihren Ehenamen ablegen, sagte sie der Bild-Zeitung. In Zukunft trete sie wieder als Charlotte Engelhardt auf. Ihren Ex-Mann habe sie vorab informiert – auch wenn sie das nicht nötig findet: „Es ist ja mein Leben. Also entscheide ich das ganz allein.“ Sido finde den Schritt aber sogar schön, sagte Engelhardt, auch weil so der Geburtsname ihres Vaters – der keine Söhne hat – zumindest in ihrer Linie weitergetragen werde. Auch die beiden gemeinsamen Söhne von Sido und Engelhardt im Alter von zehn und fast 13 Jahren hätten die Neuigkeit gelassen aufgenommen. Leider müsse sie sich aber noch gedulden, das Standesamt verlange, dass Engelhardt ihren neuen alten Namen zunächst ein Jahr lang als Künstlernamen führe, bevor die offizielle Änderung vollzogen werden könne.

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Jelly Roll, 41, Rapper („Son of a Sinner“), hat seine Entscheidung getroffen. Wie US-Medien berichteten, hat er nach fast zehn Jahren Ehe mit Podcasterin Bunnie Xo, 46, die Scheidung eingereicht. Für viele Fans kommt dieser Schritt überraschend, da Roll (mit echtem Namen Jason DeFord) und Xo (mit echtem Namen Alisa DeFord) ihre Beziehung immer wieder mit der Öffentlichkeit geteilt haben. Im Februar erst küssten sie sich auf dem roten Teppich bei den Grammy Awards. Beide haben sich bisher nicht in Medien dazu geäußert. Kurz bevor die Trennungsnachricht bekannt wurde, teilte Xo auf Instagram ein Unterwäsche-Foto von sich mit dem Text: „Sie bekommt ihren Glanz zurück.“