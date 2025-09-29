Jennifer Lopez , 56, Sängerin und Schauspielerin, schwärmt von ihrer Scheidung. „Es war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich dadurch in einer Art und Weise wachsen konnte, die ich gebraucht habe“, sagte die US-Amerikanerin mit puerto-ricanischen Wurzeln in der Sendung „CBS Sunday Morning“ . Nach dem Scheitern ihrer Ehe mit dem Schauspieler Ben Affleck, 53, im vergangenen Jahr habe sie sich zu Hause oft leer gefühlt, doch dann habe sie gelernt, sich „mit dieser Leere zu versöhnen“. Sie sei heute ein anderer Mensch als vor einem Jahr und genieße die Dinge viel mehr. Bereits Anfang der Nullerjahre waren Lopez und Affleck ein Paar gewesen, hatten ihre Verlobung aber 2004 gelöst. 2021 verliebten sie sich erneut ineinander, heirateten im Jahr darauf, doch 2024 wurde die Ehe geschieden.

(Foto: John Lamparski/Getty Images via AFP)

Kieran Culkin, 42, Schauspieler, bekommt endlich, was er sich in einer Dankesrede öffentlich gewünscht hat: ein drittes Kind mit seiner Frau Jazz Charton, 37. Als Culkin im Januar 2024 bei den Emmys den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie für seine Rolle in „Succession“ bekam, dankte er in seiner Rede seiner Frau für das gemeinsame Leben und die beiden Kinder, Kinsey Sioux, 6, und Wilder Wolf, 4, die sie ihm geschenkt habe. „Und Jazz, ich will mehr. Du hast gesagt, ‚vielleicht‘, wenn ich gewinne.“ Auch als er bei der Oscar-Verleihung im März 2025 als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde, erinnerte er seine Frau an seinen Kinderwunsch: „Kein Druck. Ich liebe Dich. Es tut mir wirklich leid, dass ich das schon wieder getan habe. Und lass uns mit den Kindern anfangen.“ Am Sonntagabend besuchte das Ehepaar nun die Premiere von „Warten auf Godot“ am Broadway und posierte stolz vor den Fotografen: Jazz Charton mit Babybauch.

(Foto: Marcus Brandt/dpa)

Béla Anda, 52, ehemaliger Regierungssprecher von Gerhard Schröder und seit Kurzem Kommunikationsberater von Steakhaus-Erbin Christina Block, wurde am Montagvormittag des Gerichtssaals verwiesen. Beim Prozess gegen seine Klientin, die seit Juli mit sechs weiteren Personen vor dem Landgericht Hamburg angeklagt ist, die Entführung ihrer Kinder beauftragt zu haben, saß Anda im Publikum. Der Anwalt von Blocks Ex-Mann Stephan Hensel wies darauf hin, dass Anda als potenzieller Zeuge infrage komme, daraufhin forderte die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt ihn nach übereinstimmenden Medienberichten auf, den Saal zu verlassen.