Von Julia Werner

Nach Wochen der Spekulationen ist es offiziell: Das Projekt Bennifer 2.0 ist gescheitert, am Dienstag reichte Jennifer Lopez nach übereinstimmenden Medienberichten beim County Superior Court in Los Angeles offiziell die Scheidung von Ben Affleck ein. Das ist für den unbeteiligten Beobachter zwar einerseits total egal, andererseits aber auch traurig, denn, nein, noch nicht mal in Hollywood gibt es ein Happy End!