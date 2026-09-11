Jennifer Lawrence , 36, Schauspielerin, macht den Jürgen Klopp . Am Donnerstag erstellte sie offenbar erstmals einen öffentlichen Instagram-Account für ihre Person und drohte direkt damit, die Plattform wieder zu verlassen. In ihrem allerersten Video sagte sie: „Also, ja, ich probier’s einfach mal aus, und wenn irgendjemand irgendetwas Negatives sagt, höre ich auf. Sofort. Ohne Wenn und Aber.“ In den Kommentaren mahnten viele Fans, nett zu Lawrence zu sein. „Leute. Versaut das bloß nicht“, schrieb jemand. Bislang hatte Lawrence offenbar nur einen anonymen Account auf Instagram. Medien zitierten sie 2018 mit den Worten: „Ich bin dort aktiv. Aber eher als Beobachterin. Ich schaue zu, ich sage nichts.“

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Annett Louisan, 49, Sängerin, betreibt auf ihren Konzerten Ahnenforschung. Bei einem Auftritt in der Schweiz vor einigen Jahren sei sie die Zuschauerreihen entlanggelaufen, wie sie das immer tue, „und dann seh ich dieses Gesicht, und wir beide hatten sofort glasige Augen“, sagt sie Bild. Ohne ein Wort hätten sich beide sofort erkannt. „Es war mein Halbbruder Robert.“ Louisan hat laut eigener Rechnung fünf oder sechs Halbgeschwister, die sie aber nie gesehen habe. Nur ihre Namen habe sie gekannt. Bei dem Konzert in der Schweiz hätten sie und ihr Halbbruder sich zugezwinkert, er habe danach auf sie gewartet. „Wir sind in Zürich ausgegangen, haben gesprochen.“ Bis heute hätten sie Kontakt zueinander. „Der lebt mit seinem Mann heute in Zürich und den treffe ich jetzt auch wieder, wenn ich in Zürich spiele, und wir mögen uns richtig gern.“ Für Louisan sei das mehr als Zufall: „Das ist halt irgendwie auch echt eine magische Geschichte. Das sollte halt auch so sein.“ Ihre anderen Halbgeschwister habe sie bis heute nicht getroffen.

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Heino, 87, Volkssänger, blüht wieder wie der Enzian. „Ich habe den Eingriff sehr gut überstanden, fühle mich fit und leistungsstark“, sagte er Bild. Zuvor habe er sich im Juni in Österreich einer Herzoperation unterzogen. Dabei seien ihm in der Uniklinik Salzburg zwei Stents gesetzt worden. „Ich hatte auch vor der OP keinerlei Beschwerden, aber bei einer speziellen Untersuchung kam heraus, dass meine Herzkranzgefäße verengt waren. Das hat mich überrascht.“ Die Ärztin habe ihm zur Operation geraten, weil ihm sonst ein Herzinfarkt drohen würde. „Und damit ist nicht zu spaßen“, sagte Heino. „Es gab ja schon viele Menschen, die sowas mit dem Leben bezahlt haben.“

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Sylvie Meis, 48, Moderatorin und Model, lässt sich ihre Kleidungswahl nicht vom Wetter diktieren. Am Rande einer Veranstaltung in Berlin am Donnerstag sagte sie im gelben Kleid zur Bunten: „Ich habe mir dieses Kleid schon im Mai ausgesucht. Damals habe ich gehofft, dass man es Anfang September noch tragen kann. Die strahlende Sonne hat man in sich selbst und ich wollte das auf den heutigen Abend übertragen.“ Danach gefragt, ob sie das Kleid auch bei schlechtem Wetter getragen hätte, sagte sie: „1000 Prozent. Das wurde mir auf meinen Körper geschneidert.“