Jennifer Lawrence , 35, Schauspielerin, erklärt das Funktionieren ihrer Ehe mit dem Prinzip „cum tempore“. Im Podcast „SmartLess“ sagte die US-Amerikanerin laut Medienberichten , sie habe „jemanden geheiratet, der das Gegenteil von mir ist“. Ihr Mann, der Galerist Cooke Maroney , 41, sei ein sehr organisierter Mensch: „Alles ist geordnet. Ich muss zum Beispiel die Schranktüren geschlossen halten und habe meine kleinen Aufgaben, die ich sehr gewissenhaft erledige.“ Der Tagesablauf der Familie folge einem festen Ablauf, Frühstück sei zum Beispiel um 7.30 Uhr. Maroney sei „gut darin, den Familienplan einzuhalten“, sagte die Oscar-Preisträgerin, während sie selbst manchmal damit zu kämpfen habe. Deshalb hätten sie eine Regel aufgestellt: „Um unsere Ehe am Leben zu halten, gewährt er mir 15 Minuten Spielraum.“ Das Paar ist seit 2019 verheiratet und hat zwei kleine Kinder.

(Foto: Chris Pizzello/Invision/AP)

Keanu Reeves, 61, Schauspieler, hat ein filmreifes Date organisiert: Er mietete für seine Freundin, die bildende Künstlerin Alexandra Grant, 52, die berühmte Eislaufbahn vor dem Rockefeller Center in New York. Grant teilte Fotos und ein Video auf Instagram, auf denen zu sehen ist, wie das Paar ganz allein über die Eisfläche wackelt (die Schlittschuhkünste lassen etwas zu wünschen übrig), während sich in einiger Entfernung einige Schaulustige versammelt haben. „Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Mitarbeitern der Eislaufbahn am Rockefeller Center für ihren freundlichen Empfang bedanken“, schreibt Grant zu den Bildern. „Ihr habt uns das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein, habt uns angefeuert und uns mit heißem Kakao und Bommelmützen versorgt.“ Für Reeves sei es das erste Mal auf Schlittschuhen „seit einigen Jahrzehnten“ gewesen.

(Foto: Felix Hörhager/dpa)

Simone Ballack, 49, Ex-Frau von Ex-Fußballer Michael Ballack, 49, hat die Asche ihres toten Sohnes Emilio fast immer bei sich. Der Zeitschrift Bunte sagte sie, die Asche sei zu einem Stein gepresst worden, den sie als Anhänger trage – „ein einzigartiges Schmuckstück von unschätzbarem emotionalem Wert für mich“. Sie hadere damit, ob sie den Anhänger mit nach Australien ins RTL-Dschungelcamp nehmen solle, das am 23. Januar startet. Sie würde ihn niemals in fremde Hände geben, aber „da uns Kandidaten im Verlauf der Staffel möglicherweise Luxusgegenstände abgenommen werden, tendiere ich aktuell dazu, ihn lieber nicht mitzunehmen“. Emilio starb im August 2021 im Alter von 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal. Michael und Simone Ballack haben noch zwei weitere Söhne, Louis, 24, und Jordi, 20.

(Foto: Annette Riedl/dpa)

Bushido, 47, bürgerlich Anis Ferchichi, Rapper auf Abschiedstournee, trifft Vorkehrungen für die Zeit nach der Karriere. Nach Aussagen seiner Frau Anna-Maria Ferchichi, 44, hat er bereits ein neues Betätigungsfeld gefunden: „Anis kümmert sich um die Wäsche, und er kocht“, sagte sie der Bild-Zeitung. „Wir haben drei Thermomixe, das ist jetzt sein Revier.“ Neben Einblicken in die Haushaltsführung der Familie gab Ferchichi auch ein Beziehungsupdate: „Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar.“ Erst kürzlich hatten Bushido und seine Frau bekannt gegeben, sich im Juni räumlich getrennt zu haben, um ihre Beziehung zu retten.

(Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa)

Kiefer Sutherland, 59, Schauspieler, hat Ärger mit der Polizei. Der Kanadier soll den Fahrer eines Fahrdienstes körperlich angegriffen und bedroht haben und wurde deshalb festgenommen. Wie die Polizei in Los Angeles mitteilte, soll sich der Vorfall am Montag um kurz nach Mitternacht an einer Kreuzung nahe dem Sunset Boulevard ereignet haben. Behandlungsbedürftige Verletzungen erlitt der attackierte Fahrer demnach nicht. Sutherland kam wenige Stunden später gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 50 000 Dollar (rund 43 000 Euro) wieder auf freien Fuß. Anfang Februar muss er vor Gericht erscheinen. Der Schauspieler äußerte sich zunächst nicht. Sutherland hatte früher mehrmals wegen seines Alkoholkonsums Ärger mit der Polizei. 2007 wurde er in Los Angeles wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und verbrachte 48 Tage in Haft.

(Foto: Chris Carlson/AP)

Heidi Klum, 51, Model, schwört auf ein geruchsintensives Frühstück. Statt Kaffee trinke sie eine selbstgemachte Hühnerbrühe, sagte sie in einem Instagram-Livestream. Die Zubereitung sei ganz einfach: „Man kann jedes x-beliebige Gemüse reinschmeißen, das man gerade da hat.“ Zu sehen ist in dem Video, wie Klum neben mehreren Knollen Sellerie, Zwiebeln und Karotten eine ganze Schüssel Knoblauchzehen (etwa 15 Stück) in den Topf gibt.