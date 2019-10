Was ist passiert?

US-Schauspielerin Jennifer Aniston hat einen Instagram-Account gestartet und mit ihrem ersten Bild mehr als achteinhalb Millionen Follower gewonnen. Sie postete ein ziemlich unscharfes Selfie mit ihren ehemaligen Co-Stars aus der Serie "Friends": David Schwimmer (Ross), Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler) und Matt LeBlanc (Joey). Die fünf verbringen offenbar einen Abend zusammen, im Hintergrund brennt ein Kaminfeuer, sie lachen in die Kamera. Unter das Bild schrieb Aniston (oder wer ihren Account wirklich betreut): "Und jetzt sind wir auch Instagram FRIENDS. HI INSTAGRAM".

Ist das ein Schrei nach Aufmerksamkeit?

Nein. Jennifer Aniston ist "too big to fail" - zu groß, um zu scheitern. Auch wenn ihre Rolle als Fashion-begeisterte und etwas verwöhnte Rachel Green sie zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Comedy-Schauspielerinnen gemacht hat, hat sich die Schauspielerin nicht darauf ausgeruht. Forbes zufolge war sie im vergangegen Jahr auf Platz drei der best-bezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Außerdem gründetete Aniston zwei Produktionsfirmen und engagiert sich ehrenamtlich. Im nächsten Jahr spielt sie an der Seite von Reese Witherspoon in der Serie "The Morning Show" - und kassiert 1,25 Millionen Dollar pro Folge. Weit mehr, als sie bei "Friends" bekam. Erfolg und Öffentlichkeit hat die 50-Jährige also ohnehin. Auch ohne Instagram.

Warum interessiert uns das?

Die Frage müsste eigentlich lauten: Wen interessiert das? Eben Millionen Menschen. Die Serie "Friends" ist global dermaßen beliebt, dass "Game of Thrones" nahezu zwergenhaft wirkt. Die Zuschauerzahlen bleiben trotz des Alters der Sitcom hoch, Friends soll bis heute eine der am meisten gestreamten Serien auf Netflix sein. Es gibt zahlreiche Kaffees, die sich an Central Perk orientieren und IKEA baute vor Kurzem erst das Set der Serie mit eigenen Möbeln nach. Der kulturelle Einfluss von "Friends" ist riesig. Kein Wunder, dass der Instagram-Post von Aniston über acht Millionen Likes kassiert - und selbst die Hollywood-Prominenz etwas aufgeregt wirkt: Kate Hudson kommentierte enthusiastisch: "Whoa Girl!!!! Here we go!" Mariah Carey begrüßte Aniston und schriebt: "Was ein Moment!" Andere posteten Fotos von sich und Aniston, darunter auch Dolly Parton und Reese Witherspoon. Zwischenzeitlich soll der Account Medienberichten zufolge sogar nicht erreichbar gewesen sein - wegen Überlastung.

Wie geht es weiter?

Bitte jetzt keine "Friends"-Comeback-Gerüchte. Seit Jahren fordern Fans der Serie nämlich genau das. Und seit Jahren bleibt es offiziell bei einem Nein. Und in Zeiten, in denen sogar der Achtzigerjahre-Film "Top Gun" eine Fortsetzung erfährt, fragt man sich doch: Kann man es nicht auch einfach mal gut sein lassen? So haben es bisher auch die Darsteller und Darstellerinnen von "Friends" gehalten. Das Treffen der Fünf fand tatsächlich wohl auch eher in einem anderen Geiste statt: Ende September jährte sich die erste Ausstrahlung der ersten "Friends"-Episode zum 25. Mal.