Epstein hat in ganz Europa nach Opfern suchen lassen. Seine Komplizen waren teils renommierte Model-Scouts.

Jeffrey Epstein missbrauchte über drei Jahrzehnte hinweg Hunderte Frauen und Mädchen – mithilfe eines weltumspannenden Netzwerks aus Helfern, Anwerberinnen und weiteren Komplizen. Dass dieses Netzwerk auch von Zentralasien bis tief nach Europa reichte, zeigen Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR: Modelagenten wie der Franzose Jean-Luc Brunel und der Schwede Daniel S. spielten dabei offenbar eine zentrale Rolle. SZ-Recherchen zufolge sprachen sie gezielt junge Frauen an – in Taschkent, in Spanien, quer durch Europa –, lockten sie mit dem Versprechen einer Modelkarriere und leiteten sie dann an Epstein weiter. Mit dem Traum, entdeckt zu werden, baute Epstein ein perfides Schneeballsystem auf: Manche seiner Opfer wurden später selbst zu Anwerberinnen.

SZ-Reporterin Lena Kampf hat monatelang dazu recherchiert – und spricht mit uns über zwei Frauen, die diesen Weg durchlaufen haben: Roza G. aus Usbekistan und Mara L. aus einem osteuropäischen Land. Ihre Geschichten zeigen, wie Epstein gezielt Armut, Ambitionen und psychologische Abhängigkeit ausnutzte und warum der Fall Epstein eben kein rein US-amerikanischer ist – sondern einer, dessen Spuren bis heute nach Paris, Stockholm und in viele andere europäische Städte führen.

Podcast-Serie über Jeffrey Epstein : Epsteins Opfer Wer waren die Mädchen, die Epstein vergewaltigte, und wie kam er an sie ran? Teil eins unserer Podcast-Serie über die Epstein-Files. Von Felicitas Kock und Timo Nicolas ...

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Wenn Sie betroffen sind von sexueller Gewalt, dann können Sie sich an folgende Stellen wenden:



Für Frauen und Mädchen gibt es das Hilfetelefon 116 016, das 24 Stunden erreichbar ist. Die Helferinnen und Helfer des Familienministeriums können auch online und anonym kontaktiert werden.

Männer und Jungen können sich an das Männerhilfetelefon wenden, erreichbar unter 0800 1239900 oder online und anonym hier.

Im Podcast empfohlen haben wir zudem das „Hilfetelefon Sexuelle Gewalt“ unter 0800 22 55 530, das alle Geschlechter in mehreren Sprachen berät. Die Sprechzeiten finden Sie hier.

Die Reportage von Felicitas Kock, Lea Weinmann und Lena Kampf finden Sie hier.

Verbindungen nach Europa : In Epsteins Netz Wie konnte Jeffrey Epstein jahrzehntelang ein weltumspannendes Anwerbenetzwerk betreiben, durch das mehr als tausend Mädchen und Frauen in seine Fänge gerieten? Weil so viele ihm geholfen haben. Auch: europäische Modelagenten. Die Geschichte ihrer Opfer. SZ Plus Von Lena Kampf, Felicitas Kock und Lea Weinmann ...

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