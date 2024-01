Von Christian Zaschke, New York

Seit am Mittwochabend in einem gut 900 Seiten umfassenden Dokument die Namen von mehr als 100 Menschen veröffentlicht wurden, die mit dem 2019 verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Kontakt standen, stehen viele Fragen im Raum. Es war darüber spekuliert worden, dass viele Prominente aus Hollywood, der Finanzbranche und der Politik mit Epstein in Zusammenhang gebracht würden. Von einer "Liste" war die Rede, die für viele mächtige Personen mindestens peinlich sein würde, vielleicht gar strafrechtlich relevant. Die wichtigsten Fragen im Überblick.