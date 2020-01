Staatsanwälte der Jungferninseln beschuldigen Jeffrey Epstein, zwei private Inseln des US-Außengebiets für den Menschenhandel und die sexuelle Ausbeutung von jungen Mädchen genutzt zu haben. Seine Opfer sollen teilweise erst elf Jahre alt gewesen sein. Epstein habe die Insel Little St. James im Jahre 1998 erworben, später kaufte er auch noch die Nachbarinsel Great St. James, um seine Aktivitäten auf Little St. James vor neugierigen Blicken zu verbergen, so die Anklage. Zuerst über die Anklage berichtet hatte die New York Times.

Dort soll Epstein fast zwei Jahrzehnte lang Minderjährige zu Prostitution gezwungen, gefangen gehalten oder vergewaltigt haben. Der Anklage zufolge habe Epstein einmal eine Suchaktion nach einer 15-Jährigen veranstaltet, die versucht hatte, schwimmend von Little St. James zu fliehen. Epstein habe dem Opfer danach den Pass abgenommen.

Epsteins Verurteilung und Haft als Sexualstraftäter in Florida 2008 soll kaum Auswirkungen auf seine Aktivitäten gehabt haben. "Einen verurteilten Sexualstraftäter zu überwachen, der Privatinseln besitzt und das Geld hat, um Opfer mit Hubschraubern und Privatjets einzufliegen, stellt eine besondere Herausforderung dar", heißt es in der Anklage.

Die Jungerninseln sehen sich als Geschädigte

Die Generalstaatsanwältin Denise George sieht wegen Epsteins Aktivitäten den Ruf der Jungferninseln beschädigt. "Heute treten die die Jungferninseln für ihre eigene Gerechtigkeit ein", sagte sie demnach bei der Klageeinreichung am Mittwoch. Epsteins Unternehmungen hätten dazu geführt, dass das US-Außengebiet als Rückzugsgebiet für Menschenhandel und Sexualverbrechen wahrenommen würde.

Mit der Zivilklage gegen den verstorbenen Epstein fordern die Jungferninseln deshalb dessen Besitztümer als Wiedergutmachung, neben den zwei Inseln selbst geht es offenbar um Immobilien und andere Güter im Wert von über 500 Millionen Dollar.

Epstein hatte sich vor fünf Monaten in einer Gefängniszelle in New York das Leben genommen. Der Anwalt, der Epsteins Nachlass verwaltet, hat sich bislang noch nicht zu den Anschuldigungen geäußert. Der New York Times zufolge will Staatsanwältin George mit der Klage auch verhindern, dass Epsteins Nachlassverwalter dessen Besitz in einen Opferfonds verwandeln. Der Anklage zufolge müssten Opfer Stillschweigen über ihre Vorwürfe gegen Epstein wahren, um aus dem Fonds Geld zu bekommen. Epsteins Nachlassverwalter bestreitet das.