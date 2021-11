Ghislaine Maxwell vor Gericht:In Epsteins Schatten

In New York beginnt der Prozess gegen Ghislaine Maxwell. Sie soll dem Millionär Jeffrey Epstein minderjährige Frauen zum Missbrauch zugeführt haben. Maxwell plädiert auf nicht schuldig - mehrere Zeuginnen aber belasten sie schwer.

Von Christian Zaschke, New York

Das Brooklyn Metropolitan Detention Center hat, gelinde gesagt, nicht den besten Ruf. Nun stehen wenige Gefängnisse im Verdacht, besonders angenehme Lokalitäten zu sein, aber dieser New Yorker Knast gilt als besonders mies. Er sei von Ungeziefer verseucht, heißt es in zahlreichen Medienberichten, im Essen finde sich bisweilen Schimmel. Hier hat Ghislaine Maxwell die vergangenen knapp 17 Monate verbracht. An diesem Montag beginnt der Prozess gegen sie in einem Gericht in Manhattan.