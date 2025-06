Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Frau, die ehemalige Journalistin Lauren Sánchez, haben in Venedig ausgiebig gefeiert. Nun zieht der Jetset weiter – und hinterlässt eine tief gespaltene Stadt.

Von Marc Beise, Venedig

Der geheimnisvolle Stargast, dessen Identität der Öffentlichkeit bis beinahe Mitternacht vorenthalten wurde, war also weder Lady Gaga noch Elton John, wie lange vermutet worden ist, sondern Usher. Der amerikanische R&B-Sänger, Schauspieler und mehrfacher Grammy-Preisträger hat gerade einen Lauf. 2023 gab er acht Konzerte am Stück in Paris, 2024 trat er in der Halbzeitshow des US-Superbowls auf. Und jetzt rockte er die Abschlussparty der Mega-Hochzeit-Sause des Amazon-Gründers und Multimilliardärs Jeff Bezos und seiner neuen Frau, der früheren Journalistin Lauren Sánchez in Venedig.