Von Marc Beise, Rom

Die Welt hat gerade andere Probleme als eine Hochzeit in Venedig, sollte man meinen. Eskalation im Nahen Osten, Krieg in der Ukraine, Unruhen in den USA, Hitze, Überschwemmungen und Klimakatastrophen. Aber Jeff Bezos, Gründer des Online-Versandhändlers Amazon, Weltraum-Industrieller und Medien-Milliardär, will endlich seine Freundin Lauren Sánchez heiraten, mit der er bereits seit ein paar Jahren durch die Welt und die Schlagzeilen tourt. Und die große Feier mit Freunden, Promis und Hollywood-Stars soll bitte in Venedig stattfinden, beginnend am kommenden Dienstag.