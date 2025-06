Von Marc Beise, Venedig

Es sollte ein triumphaler Einzug werden, den sich Jeff Bezos, 61, und Lauren Sánchez, 55, für diesen Mittwoch ausgedacht hatten. Nicht per Pferd und Kutsche, wie das früher bei den Kaisern und Königen so üblich war, sondern an Bord einer 500-Millionen-Dollar Yacht, des prachtvollsten Gefährts, mit dem Superreiche heute ihr Egp streicheln können. Die „Koru“ des Amazon-Milliardärs, Weltraum-Unternehmers und Medien-Moguls, größte Segelyacht der Welt, 130 Meter lang und 17 Meter breit, drei Masten, zwei Motoren, 4000 PS, 36 Personen Besatzung, wäre durch die Lagune von Venedig geglitten. Geleitet vom größten Beiboot der Welt, der „Abeona“, dem halb so großen Service-Schiff. Passt ja nicht alles an Bord, was man so braucht auf hoher See.