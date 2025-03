Von Marc Beise, Rom

Die Weltlage ist sowohl bedrückend als auch bizarr. Da kommt die Mega-Promi-Hochzeit zwischen Jeff Bezos und Lauren Sánchez in der Lagunenstadt doch gerade recht, um die Stimmung aufzuhellen. So kann man das sehen, einerseits. Andererseits kommt da in knapp drei Monaten einiges zu auf Venedig. Auf die Stadt, die auf Pfeilern im Wasser steht und wegen ihrer Geschichte und ihrer einzigartigen Beschaffenheit Weltkulturerbe ist, die aber unter der Umweltzerstörung leidet wie kaum eine andere – und auch am Overtourism. Mehr als 15 Millionen Besucher schieben sich jedes Jahr durch die oft engen Gassen, dass es keine Freude mehr ist, auch nicht für die Touristen selbst und schon gar nicht für das Inselgebilde im Nordosten Italiens.