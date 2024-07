Von Thomas Hahn, Yamagata

Die neue Vorschrift der Präfektur Yamagata zum Lachen gilt seit bald einem Monat, aber sie hat das Leben von Toru Seki noch nicht verändert. Der Parlamentarier der Kommunistischen Partei Japans (KPJ) lacht ohnehin regelmäßig. An diesem verregneten Sommermittwoch in seiner Heimatstadt Tsuruoka im Westen Yamagatas hat er es auch schon getan. „Mehrmals“, wie er sagt. Ganz ohne Druck von oben? Toru Seki lacht, als er die Frage hört. Denn sie spielt auf besagte Vorschrift an, welche die rechtskonservative LDP am 5. Juli mit ihrer Mehrheit durch den Präfektur-Rat brachte und die der Region nun den täglichen Frohsinn nahelegt.